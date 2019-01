Ut på ski! Nå gnistrer det i Marka.

Snøtunge trær, sol og nypreppet løypenett fristet mange ut på ski fra Frognerseteren torsdag formiddag.

– Fantastisk vær! Vi måtte bare komme oss ut! Tre blide studenter gleder seg til sesongens første skitur. Line Marie Sundal, Morten Bragnes og Martine Adolfsen har tenkt seg til Ullevålseter

– Vi må ha boller, smiler de og forteller at de har gått mye på ski i Nordmarka helt fra de var små.

Parkeringsplassen er full, og noen har vært ekstra tidlig ute.

Ketil Blom Haugstulen

– Jeg var først i sporet og har vært på Kikut, sier en svett skiløper på vei inn i bilen. En liten terrier drar i båndet og piper av iver etter å legge i vei med eieren på slep. Vinden biter godt, og de seks minusgradene føles som minus 15, melder noen godt kledde skiløpere på vei ut i løypene.

Erik Bade har snø i skjegget og tøyer ut sammen med Sissel Bjørkto etter å ha vært på skitur til Kobberhaugen. De melder om flotte løyper.

Hilde Drangsholt og Grete Tveten har gått på ski fra Voksenkollen og er på vei til Skjennungstua.

– Endelig kom det litt mer snø. Vi er så heldige at vi kan gå på ski på hverdager og må jo utnytte dette her, sier de to spreke pensjonistene.

Ketil Blom Haugstulen

Skiføre i alle marker

– Nå er det skiføre i alle marker, og vi har preparert en god del terrengløyper etter snøfallet onsdag, sier løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen.

– Vi har kjørt løyper hele torsdagen og arbeider også fredag med å preparere løypene til helgens utfart. Fortsatt er det noen løyper som ikke kan prepareres ennå fordi de trenger mer snø, sier løypesjefen.

Ketil Blom Haugstulen

Ny løype i Øyungslia

Skiforeningen

En splitter ny skiløype i Øyungslia i Maridalen venter skiløperne denne helgen.

– Dette er en løype vi har ønsket oss i over 20 år, sier kommunikasjonssjef Trine Rom Giving i Skiforeningen.

– Mange har Skar i Maridalen som utgangspunkt for skituren. Den nye løypa går på Løvenskiold Vækerøs driftsvei, som ble etablert i forbindelse med hugst. Nå er arbeidet slutt, og veien er blitt en finfin skiløype fra Maridalen til Kikut og videre inn i Marka. Vi slipper å kjøre over vannene Øyungen og Rottungen, sier Giving.

Ingar Storfjell

Advarer mot ferdsel på Bogstadvannet

Skiforeningens løypebas i Bærumsmarka, Ole Henrik Lien Andersen, advarer nå mot ferdsel på vannet. Isen er ikke trygg.

Så langt denne sesongen har det ikke vært mulig å lage skispor over Bogstadvannet.

– Bogstadvannet har alltid vært et utfordrende vann med tanke på isforholdene, men denne sesongen har det vært ekstra ustabilt, sier han

Andersen tror mudringen som er gjennomført i vannet har påvirket strømninger og dermed isforholdene.

– Det er fjernet en stor sandbanke i nordenden av vannet, noe som har økt strømningene fra der Sørkedalselva kommer inn og helt over til golfbanen. Det har ført til et belte på hele 20 meter på tvers av vannet der isen er tynn og farlig. Selv om isen ser trygg ut inne ved badeplassen, er det vanskelig å se hvor den blir tynnere. Ingen bør ferdes på Bogstadvannet før løypa over vannet er staket opp og kjørt, sier han.