Det er bare å finne frem snømåken, til uken skal den få svingt seg!

Det kommer snø over store deler av Østlandet. I løpet av mandag og tirsdag varsles det mellom 30 og 40 millimeter nedbør i Oslo-området. Da blir det mye snø. Mest i vest.

I fremtiden blir neppe for mye snø problemet for skiløperne.

Anders Martinsen

Én millimeter er én centimeter

– Det avhenger av temperatur og fuktighet, men en god, gammel tommelfingerregel sier at det blir én centimeter snø av én millimeter nedbør, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Hvis den gamle regelen slår til, Yr treffer sånn noenlunde og temperaturen ikke gjør noe sprell, så betyr det at vi i Oslo-området blir velsignet med mellom 30 og 40 centimeter snø i løpet av mandag og tirsdag. Yr varsler 40 cm på Kikutstua, drøyt 30 på Blindern og i Holmenkollen og snaut 30 på Holmlia.

Kommunen hjalp naturen med å lage skiløyper, nå ser det ut til at naturen ordner biffen selv en stund fremover.

– Det skal blåse ganske milde vinder fra sør/sørvest og de har med seg mye nedbør. Siden vindretningen er som den er, ser det ut til å bli mest nedbør på vestsiden av fjorden, men det blir mye over alt. Det blir mildt på tirsdag, men det ser i øyeblikket ikke ut til at det blir mildere enn at ut til at all nedbøren kommer som snø. Noen steder kan den nok bli ganske våt utpå dagen, sier Alsvik Walløe.

Snøen deler folket

Han vet godt at varsler om mye snø deler folket i vinternasjonen i to.

– Mange gleder seg over fin vinter og gode snøforhold, men jeg har inntrykk at de ikke er så mange som de liker å tro. Jeg tror kanskje de som frykter slaps og glatte fortau og enda med snømåkst og ikke jubler når vi varsler snø, er i flertall.

– Men den snøen som kommer, enten vi vil eller ei, blir den?

Når pingvinene må flytte inn i hus, da er det kaldt

– Ja, det ser sånn ut. For etter den milde tirsdagen blir det gradvis kaldere. Og det skal holde seg kaldt. Neste helg ser det i øyeblikket ut til at det blir tosifret med kuldegrader.

– I overkant?

– Det kan du godt si, det er i hvert fall kaldere enn normalt. På denne tiden er det fire-fem kuldegrader det normale i Oslo, sier Alsvik Walløe.

Kraftig uvær på vei til Midt-Norge

Det er ventet kraftig vind med vindkast opp i orkan styrke på Vestlandet og Trøndelag fra søndag kveld. Vinden kan spre seg til store deler av landet.

I følge NTB har Meteorologisk institutt nå kalt inn ekstra mannskap for å overvåke situasjonen ekstra nøye, ettersom uværet blir klassifisert som fase A, noe som betyr at det kan utvikle seg videre til fase B og dermed bli klassifisert som ekstremvær.

Kraftige vindkast frå sør-søraust er venta for fylka #SognOgFjordane #MøreOgRomsdal og #Trøndelag i perioden frå søndag kveld til måndag kveld. Fare for vindkast på 35 til 45 m/s utsette stader. Blått felt syner dei mest utsette områda. pic.twitter.com/e592IerdLk — Meteorologene (@Meteorologene) January 13, 2018

Uværet begynner på Vestlandet søndag og det er ventet sørlig kraftig vind, kanskje sterk storm på kysten som kan komme opp i orkans styrke ved Stad. Mandag vil vinden flytte seg til fjellområder i Sør-Norge.

– Så er det fare for å få tilsvarende situasjon i Nord-Norge på tirsdag. Vinden kan ta god tak i Norge i lang tid, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

Sterk vind til og med natt til tirsdag

Både i Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag vil vinden øke til sør og sørøst full storm utsatte steder i løpet av søndag kveld. Vindkastene kan komme opp i 35–40 meter i sekundet. Den sterkeste vinden vil vare til og med natt til tirsdag.

– Det er først og fremst fjell og kyst som vil merke det, men vindkastene kan også komme ned i fjord- og dalstrøk som er utsatt for sønnavind, sier Fagerlid. Han oppfordrer folk til å holde seg inne.