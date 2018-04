Kvinne funnet bevisstløs i Oslo – politiet etterforsker mulig voldtekt

– Kvinnen ble funnet rett før 6.30 fredag morgen og var i en slik tilstand at vi fant grunn til å mistenke at hun var blitt utsatt for et overgrep, sier vaktleder Øyvind Torgersen på krimvakta hos Oslo-politiet til NTB.

Politiet har sperret av et område like utenfor Havnelageret ved Bjørvika. Krimteknikere jobbet i 7.30-tiden på stedet, og tok bilder og sikret spor.

Mye er fortsatt uklart rundt hendelsen. Kvinnen var bevisstløs da hun ble funnet ved Langkaia i Bjørvika i Oslo. Torgersen vil ikke gi ytterligere opplysninger om henne eller om funnene som utgjør mistankegrunnlaget.

– Hun ble kjørt overgrepsmottaket på legevakta i Oslo. Vi har ikke rukket å avhøre henne ennå, sier Torgersen.

Politiet har stort oppbud på funnstedet og har sperret av et større område på Langkaia, vis-à-vis operaen.