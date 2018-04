Flytoget passerer og lager passe nok støy til å overdøve bjeffingen når syv hunder med eiere møtes til årets første Woof-camp i Sandvika. Oppvarmingen består av gåtur, jogging, snusing og bjeffing. I begynnelsen er det litt kaos, men så får hundene oppgaver.

– De fleste hunder lærer fort. Man trenger ikke mange repetisjoner før hunden forstår et treningskonsept. De fleste hunder synes det er morsomt å jobbe og trene sammen med eieren sin, sier kursleder og rehabiliteringsterapeut Greta H. Oldfield i AniCura Rehab i Sandvika.

I en hektisk hverdag som småbarnsmor og hundeeier i full jobb fikk hun ideen om å kombinere trening for hund og eier.

Noen går lei fortere enn andre

Rottweileren Buddy lurer en stund på hva en hinderløype skal brukes til. Når han først skjønner det, hopper han like høyt som en antilope.

– Først ville Buddy leke med alle. Han er veldig sosial. Men så snart vi kom i gang med en oppgave og kommuniserte som hund og eier, roet situasjonen seg fint, sier eier Marianne Hansen. Hun synes de ble slitne på en god måte.

Men hvor lenge en hund vil holde på med en øvelse før den finner på noe annet, det varierer.

– Retrievere og border collie elsker å gjøre øvelser mange ganger. Fransk bulldogg og dachser får ofte lyst til å gjøre noe annet med mening for dem, sier Oldfield. Ved hjelp av godbiter og mye ros blir de fleste med likevel.

– Vi ser ofte usikre hunder blomstre med logring og glede når de skjønner at de mestrer noe, sier hun.

Fakta: Slik trener hundene på Woof-camp Push ups: Eier tar pushups mot en vegg. Hunden gjør pushups med frambena på en balanseball: Ned i dekk med frambena og skyver seg opp i stående med frambena. Bakbena skal stå i ro. Eier styrker bryst, skuldre og armer. Hunden styrker blant annet kjernemuskulatur og balanse av hele kroppen.

Hinderhopping: Eier trener kondisjon, spenst og styrke, hunden styrke av bakben (fraspark) og fremben (landing), spenst i bakben og kondisjon. Hopp rett for å unngå forstuinger eller å snuble i bommene. Høyden tilpasses hundens størrelse og alder.

Motbakkesprint: Eier og hund løper sammen så fort de kan opp en motbakke og jogger lett ned igjen. Eier trener kondisjon og styrke i rumpe og lår. Hund trener kondisjon og styrke i bakben, setemuskulatur og fremben (nedoverbakke). (Kilde: Rehabiliteringsterapeut Greta Oldfield).

– Samspillet gir trygghet og velvære

Greta H. Oldfield er en av få dyrepleiere i Norge med tittelen CCRP (Certified Canine Rehabilitation Practitioner), en universitetsutdanning for fysikalsk behandling og rehabilitering av hunder og katter. I oktober arrangeres CCRP-utdanning i Norge.

For hundekroppen må vedlikeholdes hele livet. Man kommer langt med tre turer daglig og muligheter for å løpe fritt nå og da.

– Variasjon er viktig ved trening av hunder. Ensidig trening kan føre til overbelastning.

Veterinær og fagsjef Ellef Blakstad i Den Norske Veterinærforening synes et slikt opplegg med felles trening er positivt for hund og eier.

– I tillegg til trening som styrker muskulatur, lunger og hjerte generelt, vil innlagte ferdighetsøvelser stimulere hjernen og den mentale kapasiteten hos hunden. Samspillet i treningen styrker samholdet og gir trygghet og velvære, sier fagsjefen.

En balanseball gir super trening for hundens rygg

Så skal hundene prøve seg på balanseballen. Border collien Beauty demonstrerer øvelsen sammen med matmor og trener Anne Marit Stakkestad.

– Å holde frambena på ballen er super trening for ryggen. Alle hunder med frisk rygg har godt av slike øvelser. Hunder med korte ben får tilpasset høyden. Poenget er å få tyngden mer bakover, slik at hunden trener styrke av bakben og kjernemuskulatur samt koordinasjon og balanse, forklarer Greta H. Oldfield.

Fakta: Gode tips til trening av hunden din Variasjon er viktig ved trening av hund. Ensidig belastning kan føre til overbelastning.

Å kun sykle med hunden på asfalt hele sommeren er ikke variert nok og gir hard belastning for poter og ledd. Varm asfalten kan gi brannskader på tredeputene, noe hunder også opplever på vandreferier i Syden.

Hunder som trener lydighet og vrir nakken og hodet til samme side for å se på eieren, kan få låsninger, muskelspenninger og overbelaste bakbein.

Jevn mosjon er vesentlig. Lufting i hagen holder ikke før fjellturen.

Tre turer daglig skal alle hunder ha. En brukshund har andre behov.

Uttøyning for alle

– Hvis man bruker godbiter for å få hunden til å bevege seg, stretcher hunden seg selv. Da er det mindre sjanse for overstrekking. Hvis eieren kun retter oppmerksomheten mot hundens ene side, på tur eller under trening, får ikke hunden trent og tøyet den andre siden av kroppen. Da kan hunden bli stiv i nakke og rygg. I korte perioder er det greit at eier holde seg på samme side av hunden, i utstillingsringen eller under en lydighetsøkt. Ellers skal man alltid trene hunden aktivt på begge sider av kroppen, sier hun.

Fakta: Slik tøyer hunden ut Å strekke og dra i hundens kropp kan skade muskler og sener.

Tøy heller ut hundens muskler ved hjelp av godbiter.

Hunden står på to ben med forbeina trygt plantet mot en vegg og strekker seg etter godbiten du holder over den.

Når hunden står på alle fire: Godbiten holdes mot halen/bakbeinet til høyre og venstre, og hunden tøyer nakken.

Uttøyning skal legges inn etter oppvarming eller endt treningsøkt.

Ikke tøy ut såkalt kalde hundemuskler som ikke har varmet opp. Vær forsiktig med muskler som har trent hardt. (Kilde: Greta Oldfield).

