Ifølge tiltalen traff minst seks skudd veggen på en boligblokk, og to skudd gikk gjennom hvert sitt vindu på fritidsklubben.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse som lett kunne ført til tap av liv eller skader på tilfeldige personer i det aktuelle boligområdet, uttalte politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til Aftenposten i sommer.

Ifølge politiet brukte de siktede blant annet pumpehagle og maskinpistol i det politiet omtaler som et oppgjør i et kriminelt miljø.

Alle er tiltalt for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted. Det er satt av elleve dager til saken som omfatter ni tiltalepunkter.

Skytingen fant sted natt til søndag 12. mars.

Personkonflikt

– Skyteepisodene springer ut av en personkonflikt mellom ledende skikkelser i et kriminelt miljø. Alle de syv er tiltalt for å ha deltatt eller medvirket i skytingen på Lambertseter, sa politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt til NTB i juli da tiltalen ble tatt ut.

Politiet mener at det gjør saken spesielt alvorlig at skytingen fant sted i et boligområde, og at flere kuler traff nærliggende blokker, samt en fritidsklubb.

– De konkrete omstendighetene i saken, antallet og typen våpen som ble benyttet og at skytingen fant sted i et tettbefolket boligområde, vil være straffeskjerpende, sa Henriksbø.

Politiet håper at tiltalen sender et signal til kriminelle i Oslo.

– Vi håper dette sender et signal til andre kriminelle miljøer om at politiet ikke tar lett på bevæpning og bruk av skytevåpen i det offentlige rom, og at slike handlinger vil bli møtt med umiddelbare og følbare konsekvenser, påpekte politiadvokaten.

En av de syv, en 33-åring, er i tillegg tiltalt for vold og trusler mot en politibetjent og for å ha kjørt en Mercedes påvirket av klonazepam og cannabis.

Videre er en 36-åring tiltalt for å ha avfyrt to skudd med en revolver på Bjørndal i Oslo samme helg.

Les mer om krim i Oslo: