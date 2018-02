– Heldigvis gikk strømmen først klokken 11.15. Det betød at vi hadde rukket å bake tusen Kikut-boller, men det er klart at det skapte store problemer for oss, sier Knut Arne Løite på Kikutstua.

Serverer på sparebluss

I timesvis måtte han bokstavelgi talt servere sultne og tørste skiløpere på sparebluss:

– Hafslund sa vi ville få tilbake strømmen i løpet av halvannen time. Det tok fire timer, først 15.15 hadde vi strøm igjen. Da får vi problemer. Vi har et aggregat, men det har bare kapasitet til å dekke en tredjedel av forbruket vårt, så vi må prioritere det viktigste når strømmen går. Kortterminaler og bruk av Vipps går i beste fall veldig sakte, og oppvasken må vente til kvelden, sier Løite.

Ekstremvinteren skaper problemer for noen få, men store gleder for de mange.

Ifølge Hafslund var 49 hytter og hus i Nordmarka rammet av strømbrudd søndag. Og det er ikke første gangen denne snørike vinteren.

Minst 14 strømbrudd på én måned

– Nei, det er sånn at vi vet at strømmen går når snøen kommer. Bare hos meg har det skjedd rundt 14 ganger så langt i vinter. Andre har vært uten strøm i flere dager, sier Harald Oterholt.

Lederen i Nordmarka Vel bor ikke i et fjernt u-land, men på Mago, to, tre mil fra Oslo sentrum.

Det som skjer, er at snøen legger seg så tungt på trærne at de bøyer seg, eller brekker, over strømledningen. Og vips så er strømmen borte

Beboere: – Forsømt vedlikehold

– Det er fordi vedlikeholdet av traseer og ledninger er blitt totalt forsømt i mange år. Noen steder er det så dårlig at når de har brukt helikopter til å blåse snø av ledningene, har ledningene løsnet fra stolpene. Og siden Hafslund ikke rydder traseene, får trær lov til å vokse opp altfor nær ledningene. Da går det fort galt når det kommer mye snø, sier Oterholt, som har hjemmekontor og er avhengig av strøm og nettforbindelse.

Harald Oterholt

– Men dere er få, og dere er dårlig butikk for Hafslund?

– Ja, jeg skjønner det. men uansett har Hafslund en helt klar forpliktelse til å rydde traseene og sikre forsyningene til sine kunder, sier Oterholt, som midt i elendigheten vil berømme montørene som blir sendt ut uten truger og snøscooter og må bakse i snø til livet for å rydde opp: – De har en tøff jobb, og ofte har responstiden vært imponerende kort.

Det er ikke bare i Nordmarka snøen skaper strømproblemer.

Hafslund: – Ekstreme forhold

– I år har det vært ekstreme forhold. Vi har vært på befaringer og vi har iverksatt ekstraordinære tiltak, men likevel har vi hatt altfor mange brudd i Nordmarka, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett.

- Har dere ikke slumset med vedlikeholdet?

– Nei, vi legger ned store ressurser på å betjene kundene i Nordmarka, men i vinter har vi hatt ekstreme forhold med snø og vind og vekslende temperaturer.

– Men det ville hjulpet hvis dere hadde ryddet bredere traseer?

– For å være sikre i en vinter som denne, måtte vi hatt gater på 20 meter på hver side av ledningene, og det ville nok både grunneiere og turgåere hatt synspunkter på. Vi rydder og vi befarer, men det er veldig krevende, enkelte steder er det strekk på flere kilometer inn til én abonnent, sier Schau.