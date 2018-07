– Dette er gode nyheter. Det varslede utslippet i forbindelse med arbeider på Follo-banen har vært så ubetydelig at det ikke påvirker badevannskvaliteten. Så nå er Sørenga åpnet umiddelbart for folk som vil ta en morgendukkert, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Oslo kommunes bymiljøetat til Aftenposten.

Mandag kveld bestemte kommunen at sjøbadet må stenges, etter at kommuneoverlege Tore Steen frarådet bading. Årsaken var at Bane Nor kunne komme til å slippe ut kloakk i Alnaelva, som har sitt utløp like sør for Sørenga, under arbeidet med Follobanen.

–Utslippet ble helt ubetydelig og fikk ingen betydning for vannkvaliteten, sier Kongsteien. Han sier Bymiljøetaten vil fortsette å ta prøver fra badevannet og ha ekstra målefrekvens i indre havn.

Neste varslede utslipp er om cirka fire dager.

– Vi har nå erfart at dette klarer Vann- og avløpsetaten godt å håndtere. Det er ikke sikkert at vi kjører like høy beredskap på et utslipp ved neste operasjon, sier Kongsteien.

Lite utslipp av avløpsvann

Sigurd Gran, avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten, er svært fornøyd med at det ikke ble store utslipp av avløpsvann i forbindelse med tunnelarbeidet .

– Det ble ikke utslipp å snakke om i det hele tatt og under 1 prosent av det vi anslo i verste fall, sier han til NRK Østlandssendingen.

Han sier at operasjonen har vært en suksess, og at utslippene er anslått til 10–15 kubikk, noe som er helt ubetydelig i forhold til vannmengdene i Alna-kulverten og i fjorden.

Pumpe- og sugebiler har fjernet avløpsvann og fraktet det bort for å hindre forurensning. Om fire dager skal prosessen gjentas når utstyr skal fjernes fra tunnelsystemet.

