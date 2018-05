Mandag formiddag legger Utdanningsetaten frem en rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen. Tallene gir et dystert bilde av utviklingen.

– Rapporten viser at volds- og trusselhendelsene øker. Det som kanskje overrasker mange, er at det er de yngste elevene, barn på 6 til 12 år, som står for de fleste volds- og trusselhendelsene, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo kommune på en pressekonferanse.

Tallene omfatter både grunnskolene og de videregående skolene i Oslo.

Antall registrerte volds- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo-skolen har økt kraftig de siste årene:

Antallet «svært alvorlige» hendelser økte fra 167 i 2015 til 436 i fjor.

Antallet «alvorlige» hendelser ble nesten tredobler fra 425 i 2015 til 1219 i fjor.

Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1515 i fjor.

I disse tallene er hendelser i ordinær undervisning og spesialgrupper/spesialskoler slått sammen. Det er de ansatte selv som varsler, og det er de selv som vurderer hvor alvorlig hendelsen er.

Rapporterer mer enn før

HR-direktør Anne Tveitan Ferignac i Utdanningsetaten sier at noe av økningen i antall hendelser skyldes bedre rapportering.

Hun sier etaten at de ikke vet hvor mye av økningen som er reell, men at rektorene også rapporterer om en reell økning av voldshendelser i skolen. Uansett ser etaten alvorlig på dette.

Hendelser som tidligere ikke ble rapportert, kommer nå med i statistikken. Dette betyr at tallene overdriver den faktiske veksten i hendelser.

HR-direktøren sier også at hendelsene er spredt over hele byen. Utdanningsetaten og de ansattes organisasjoner vi i løpet av mai diskutere behovet for ytterligere tiltak.

Elever med spesialundervisning dominerer

Grupper og skoler med spesialundervisning står for en svært stor andel av hendelsene, sett i forhold til antall elever:

Ifølge rapporten var det 1621 hendelser i fjor innen spesialundervisning. Det er nøyaktig lik antallet elever, og det var 1262 ansatte som sto for spesialundervisning i spesialskoler og spesialgrupper i grunnskole og videregående.

I ordinær undervisning var det 1549 hendelser i fjor. Her var det 87.901 elever og knapt 14.000 ansatte.

Med andre ord: Drøyt 1600 elever med spesialundervisning sto for like mange hendelser som knapt 88.000 elever med ordinær undervisning.

På helsen løs

Fire hendelser var så alvorlige at de blir meldt til Arbeidstilsynet. Slike hendelser er definert som «alvorlig skade» ved at de medfører varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. 43 hendelser ble politianmeldt.

Det er hovedsakelig én til tre elever pr. skole som står for de fleste hendelsene innenfor ordinær undervisning, skriver etaten i rapporten.

Det var i 2017 i alt 1164 ansatte som ble utsatt for enten vold eller trusler, av totalt 15.240 ansatte i Utdanningsetaten. Det utgjør 7,6 prosent av de ansatte. Dette er på landsgjennomsnittet for norsk arbeidsliv totalt, viser tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Kompetanse som tiltak

Når det gjelder forebygging og oppfølging legger HR-direktøren vekt på kompetanse som viktigste forebyggende tiltak.

– Kompetanse er kanskje det viktigste våpenet vi har i håndteringen av dette, sier Ferignac.

Hun var innom en rekke tiltak i sin innledning: Risikovurdering av elever, bistand fra etaten i svært krevende situasjoner, særskilte tiltak som akuttplass på spesialskole (krever samtykke fra foresatte), oppfølging av ansatte og elever som er utsatt for vold