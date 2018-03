Gikk i politiets rusfelle ved Frognerparken

Med turister og barnehagebarn som vitner ble nærmere 460 kjøretøyer vinket inn på parkeringsplassen rett foran hovedinngangen til Frognerparken onsdag formiddag.

Og det var ikke bare enheter fra trafikkorpset i Oslo som hadde møtt opp, også flere betjenter fra utrykningspolitiet hadde tatt en tur til Oslo for å bistå politiet i hovedstaden.

I tillegg var ansatte fra Nav, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten med.

Hadde lavpromille

Med avansert utstyr for å teste bilførerne for promille og andre rusmidler var politifolkene godt utstyrt for å luke ut førere med rus i blodet.

En voksen BMW-fører var en av tre som førere som «strøk» på blåseprøven utenfor Frognerparken. En utvidet kontroll med avansert utstyr i politibilen kunne etter ti minutter avdekke at mannen hadde alkoholpromille på under 0,1.

Dette er å regne som lavpromille da grensen for ulovlig promillekjøring er på 0,2. Dermed kunne han kjøre videre etter en stund.

Ingar Storfjell

To andre førere ble derimot kjørt inn til arresten for utvidet blodprøve. Begge er mistenkt for å ha kjørt i narkotikarus. Blodprøvene tas av helsepersonell som kommer til politiarresten.

– På grunn av testing på stedet har vi konkret mistanke mot to bilførere. Nå skal blodprøven vise hvor høy promille de faktisk hadde, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Senere på dagen ble kontrollvirksomheten flyttet til Ring 3 ved Løren. Også der ble to førere tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

82 reaksjoner

På drøyt to timer ved Frognerparken ble 461 førere kontrollert. Dette resulterte i 37 reaksjoner. Ettermiddagskontrollen ved Ring 3 resulterte i 45 reaksjoner (se fakta).

Fakta: 82 reaksjoner etter kontroll ved Frognerparken og Ring 3 10 førere ble anmeldt. Fire av disse for kjøring i ruspåvirket tilstand. Tre for kjøring uten førerkort. 24 førere ble ilagt forenklet forelegg. 16 av disse for kjøring med håndholdt mobiltelefon. Det ble skrevet ut 36 gebyrer. Blant annet for manglende bilbelte. Fire kjøretøyer ble avskiltet. Fire kjøretøyer fikk kjøreforbud. I tillegg ble det skrevet ut fire mangellapper.

– Vi er glad for at vi fikk luket ut fire førere som var påvirket av rus. Det er jo fire for mange. Vi må huske at førere som er ruspåvirket forårsaker mange trafikkulykker, sier Grønli.

Ingar Storfjell

Ulykkestallene viser at det for fem år siden var 92 ulykker med person- eller materielle rusrelaterte skader i Oslo.

For 2014 var tallet 109. Deretter har det vært en nedgang. I fjor ble det registrert 94 slike ulykker.

– Dette tar vi på høyeste alvor, sier seksjonsleder Frode Andreassen i Oslo politidistrikt.

Mer samarbeid med UP

Det er ikke ofte UP er med på kontroller i Oslo, men fremover blir det flere samarbeidskontroller.

– Det vil ikke bare handle om rus, men om svært mye annet som handler om ferdsel langs gater og veier. Å drive trafikksikkerhetsarbeid er et direkte livreddende arbeid som enhver kan engasjere seg i om en ferdes på gater eller fortau, som gående, syklende eller kjørende.

Ingar Storfjell

Også narkohunden Diego deltok på kontrollen. Hunden viste stor interesse for jakken til en passasjer i en bil, men nærmere kontroll viste at passasjeren ikke hadde narkotika på seg.

– Jeg har nettopp sluppet ut av fengsel. Denne jakken fikk jeg derfra, forklarer passasjeren som ikke ønsker å stå frem med navn.

Han synes det er bra med slike kontroller.

– Jeg synes det er veldig viktig at politiet er synlig. Slike kontroller er viktige for trafikksikkerheten, særlig med tanke på barna, sier han.