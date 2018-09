Det var tirsdag at byrådsleder Raymond Johansen fortalte at han selv skal håndtere varslet mot Inga Marte Thorkildsen.

– Alle varsler skal underlegges en forsvarlig saksbehandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varselet er rettet mot, sier Johansen i en pressemelding tirsdag.

Johansen kom tirsdag til Aps landsstyremøte i Oslo og ga klart uttrykk for at han har full tillit til sin byråd, men at det en nå opplever i Oslo er det han kaller upløyd mark: Et varsel fra en etat mot den ansvarlige byråden.

– Deler av varslet går på Thorkildsens oppførsel i møtene, er dette noe du kjenner til eller er blitt varslet om tidligere?

– Jeg har full tillit til Inga Marte, gjentar byråden.

Krevende for alle parter

Oslo kommune kjenner ikke til lignende saker der det er mottatt et varsel mot et medlem av byrådet, kommer det videre frem av pressemeldingen. Denne saken er derfor særlig krevende for alle involverte parter, fortsetter Johansen.

Men han sier også at det ikke er uvanlig at det er uoverenstemmelser mellom etater og ledelsen.

I Oslo kommunes parlamentariske system er det byrådslederen som utnevner de øvrige medlemmene av byrådet. Derfor er det byrådsleder som bør konkludere i et varsel som omhandler påstander rettet mot en byråd, heter det i pressemeldingen.

– Jeg har derfor kommet til at det er jeg som byrådsleder som skal håndtere og konkludere i denne saken, sier Johansen.

På spørsmål om det vil være tillitvekkende at byrådslederen gransker sin egen byråd, svarer han at det er opptil bystyret å avgjøre om de har tillit til ham.

Bakgrunn: Toppledere i Oslo-skolens administrasjon har sendt et varsel om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ber om Kommuneadvokatens vurdering av påstander

Johansen skriver i pressemeldingen at han ønsker «en grundig, men effektiv prosess».

– Det er viktig at vi nå får ro rundt denne saken av hensyn til de mange tusen lærerne og skolelederne som hver dag står på for elevene våre. Derfor er det viktig for meg å ha en grundig og forsvarlig prosess, sier Johansen

Seksjon for internrevisjon vil bistå byrådslederen med å innhente et faktagrunnlag i saken. Personalseksjonen i byrådsavdeling for finans skal gi juridisk bistand. Det jobbes nå med detaljer for hvordan faktainnhentingen skal gjennomføres.

– Jeg har også besluttet at enkelte påstander i varselet oversendes Kommuneadvokaten for vurdering, som en del av mitt beslutningsgrunnlag. Dette gjelder påstander som omhandler mulig brudd på taushetsplikten, offentlighetsloven og anskaffelsesreglene, sier Johansen.