I dag presenterte Statsbygg de nye skissene for hvordan det nye regjeringskvartalet skal bli. Det skjer etter at regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen i fjor høst, ønsket en nedskalering av planene.

– Statsministeren ønsket et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal, og en etappevis utbygging. Alt dette er det nå tatt hensyn til i det nye skisseprosjektet, sier Pål Weiby, informasjonsansvarlig for det nye regjeringskvartalet hos Statsbygg.

Den sydlige delen av den såkalte B-blokken er nå blitt redusert med ca. 7000 kvadratmeter. Samtidig legges det opp til en utbygging over tre byggetrinn.

– Den største endringen er at dette bygget blir mindre. Samtidig er det gjort flere justeringer på de andre byggene, som kanskje ikke er like enkelt å se. Det handler mer om å skape en bedre romfølelse på bakkeplan, sier Weiby.

Starter med A-blokken

Statsbygg/Team Urbis

I første byggetrinn vil kjeller, A-blokk og D-blokk og rehabilitering av Høyblokken bli prioritert.

Trinn 2 innebærer oppstart av C-blokken, mens siste byggetrinn vil dreie seg om B og E-blokken.

Statsbygg har overlevert skisseprosjektet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er nå i gang med forprosjektet for det nye regjeringskvartalet. Byggestart er planlagt allerede neste år, såfremt Stortinget gir sin tilslutning.

Før den tid blir det riving av de skadede bygningene fra terrorudåden i 2011. S-blokken ble revet for noen år siden. I vår starter rivningen av R4, og deretter skal Y-blokken rives.

– Reguleringsplanen fra 2017 ligger der allerede ferdig vedtatt, i likhet med plan- og funksjonsprogrammet. Nå handler det mer om skisseprosjekt. Det neste nå blir forprosjektet, og da vil også kostnadsrammene bli klarere, sier Weiby.

Statsbygg skal utlyse byggekontrakter for hvert bygg, inkludert bygging av kjelleren i første byggetrinn.

Fortsatt er målet at Høyblokken skal være innflytningsklar i 2024.

Statsbygg/Team Urbis

I skisseprosjektet har Statsbygg og prosjekteringsgruppen Team Urbis vært opptatt av å utvikle gode løsninger innenfor blant annet funksjon, tekniske anlegg og byrom.

– Vi har også vært opptatte av tilpassingen til bybildet og særlig langs Møllergata. Bygningsvolumene er blitt redusert og trukket tilbake fra eksisterende bebyggelse som totalt sett gir bedre lys- og vindforhold i byrommene, sier prosjektets direktør, Knut Jørgensen.

Statsbygg/Team Urbis

Justis til Høyblokken

De nye skissene vil bli utstilt fra og med onsdag i 22. juli-senteret.

Fortsatt er det ikke bestemt i hvilke bygg de ulike departementene skal sitte.

– Det som er klart er at statsministeren skal tilbake til Høyblokken. Det samme skal Justisdepartementet, mens Finansdepartementet blir der de er i dag. UD skal til D-blokken, sier Weiby.

– Hvordan vil sikringstiltakene bli løst?

– Det legges opp til en sikkerhetssone med såkalt perimetersikring, som gjør at vanlige folk ikke kan kjøre inn. I tillegg blir det ulike innvendige sikringstiltak. Derimot blir det åpent for gående og syklende, med åpne fine byrom, sier Weiby.

Statsbygg/Team Urbis

I tillegg er det foreslått at Picassos kunstverk Måken og Fiskerne, som i dag er integrert i Y-blokken, skal tas ned og plasseres i det nye regjeringskvartalet. I samarbeid med KORO (Kunst i offentlige rom) har en rekke alternative plasseringer av de to kunstverkene blitt vurdert. Det anbefales å plassere Fiskerne i A-blokken mot Einar Gerhardsens plass, mens Måken trolig vil bli plassert inne i publikumsinngangen i A-blokken fra Johan Nygaardsvolds plass.

Weiby ønsker foreløpig ikke å antyde noe om de endelige byggekostnadene.

– Det jeg kan si er at det blir milliarder og med to tall foran milliard. Med andre ord et sted mellom 10 og 99, sier Weiby.