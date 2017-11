– Fornebubanen blir den største T-baneutbyggingen i Oslo i nyere tid. Veldig mange har ventet på den. Målet er at banen skal være klar i 2024, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Den nye T-banelinjen skal gå fra Majorstuen til Fornebu i Bærum. Tre av de syv stasjonene skal ligge i Oslo. Fire stasjoner kommer i Bærum kommune (se kart). Mens Bærum ble ferdig med sin del av reguleringsplanen allerede i 2015, vedtok byrådet i Oslo sin del av reguleringen denne uken.

– Vi måtte avklare endel ting før vi kunne vedta reguleringsplanen. Det har vært krevende å jobbe med en så omfattende regulering i tett bebyggelse. Og så måtte vi forsikre oss om at statlige aktører ikke hadde innsigelser mot planen. Nå har vi fått disse avklaringene, sier Marcussen.

Fakta: Fornebu Høsten 1998 flyttet hovedflyplassen for Oslo fra Fornebu i Bærum til Gardermoen. I ettertid har flere store arbeidsplasser flyttet ut til Fornebu. Blant annet Telenor og Statoil. Fornebu har også fått Telenor Arena som har kapasitet til nesten 25.000 tilskuere. I tillegg er det planer for flere tusen boliger der. Derfor har politikere snakket om en baneløsning til Fornebu i over 20 år. Nå har byrådet i Oslo vedtatt reguleringsplanen for banen. Den nye banen blir på 8,5 kilometer og får syv stasjoner. Tre av disse vil ligge i Oslo. Fire i Bærum. Hele traseen i skal bygges under bakken. Byggestart blir trolig i 2019.

Staten tar halve regningen

Den endelige prislappen for gigantprosjektet er ennå ikke klar, men et estimat går ut på at prisen kan bli 12–13 milliarder kroner. Halvparten av pengene vil komme fra staten. Resten av regningen blir betalt gjennom Oslopakke 3 (bompenger) og grunneierne. Gjennom statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 50 millioner kroner for å få fortgang i saken.

– Med den nye banen vil det bare ta 12 minutter fra Majorstuen til Fornebu. Dette vil bety bedre fremkommelighet for kollektivreisende i Oslo vest og mindre utslipp fra biltrafikken, sier Marcussen.

Saken blir nå sendt til bystyret som trolig vedtar den i løpet av vinteren.

– Det har vært snakk om denne banen i over 20 år. Hvor realistisk er det at den blir klar i 2024?

– Målet er at den skal stå ferdig i 2024, og nå er vi i rute til det, svarer byråden.

Byggestart tidligst i 2019

Selv om byrådet nå har godkjent traseen for banen, vil det ikke være klart for byggestart før tidligst i 2019. Oslo kommune opprettet i januar en egen etat som heter Fornebubanen. Etaten skal kvalitetssikre hele prosjektet før den første spaden kan settes i jorden.

– Vi jobber nå med et forprosjekt som vil være klart i 2018. Dette skal gi oss en detaljert oversikt over hvordan prosjektet kan løses i praksis. Deretter skal forprosjektet kvalitetssikres eksternt. Det kan ta tre-seks måneder. Derfor blir det byggestart tidligst i 2019, forklarer Espen Tjersland, kommunikasjonsansvarlig for Fornebubanen.

Han legger til at etaten ønsker å gjennomføre dette så smidig og raskt som mulig, og at det er i alles interesse at banen blir realisert.

Møter ikke flere hindringer

Leder av samferdselskomiteen i bystyret, Eirik Lae Solberg (H), ser frem til å behandle reguleringsplanen.

– Jeg er glad for at byrådet endelig legger frem reguleringsarbeidet. Byrådet har jo brukt ni måneder på å finne ut hvordan arbeidet med banen skal organiseres før de opprettet den nye etaten som vi hadde foreslått for lenge siden, sier Solberg som nå lover at saken ikke skal møte unødige hindringer i bystyret.

– Vi vil sørge for en grundig behandling, men kommer til å behandle saken så fort som mulig. Målet er at bystyret vedtar saken i vinter. Byrådet har allerede brukt lang tid på den, nå skal ikke bystyret forsinke den ytterligere, sier Solberg.

Bærum kommune venter også på endelig godkjennelse i bystyret.

– Jeg ser frem til den dagen bystyret i Oslo ferdigbehandler reguleringen på Oslo-siden, sier Bærums ordfører Lisbeth H. Krog (H).