Oslo tjente 70 prosent mer enn ventet på eiendomsskatt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forklarer økningen med den store prisveksten på boliger i hovedstaden, skriver Dagbladet.

– At flere boliger har fått eiendomsskatt enn det vi forutså i 2015, skyldes ikke høyere skattenivå, men at boligene er blitt mer verdt.

Mellom 2017–2020 skal tilsammen 2,4 milliarder kroner kreves inn fra boliger. Fra 2018 skal også næringseiendom generere skatteinntekter.

Anført av Huseiernes Landsforbund, har boligeiere tatt ut gruppesøksmål mot kommunen. Dette har ikke ført frem, men organisasjonen ønsker å ta saken videre.

– Vi ønsker å anke direkte til Høyesterett siden dette er en prinsipiell sak med betydning for mange personer og som gjelder et betydelig pengebeløp, sier advokat for forbundet, Bettina Baoun, til E24.