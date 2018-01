Trebarnsfar erkjenner mishandling av baby i romjulen

Barnet ble lagt i kunstig koma onsdag i forrige uke, men legene ved Oslo universitetssykehus Ullevål koblet henne tirsdag av respiratoren.

Ved torsdag formiddag var babyen fortsatt i live:

– Det er dårlige prognoser for at hun vil overleve, sier politiadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo politidistrikt til Aftenposten torsdag formiddag.

Mishandlet over tid

På sykehuset ble det oppdaget at den tre måneder gamle babyen trolig er påført omfattende skader også før mishandlingen i romjulen.

Legene fant skader som kan være flere uker gamle, og Oslo-politiet samarbeider nå med politiet på familiens hjemsted for om mulig å avdekke mer omkring dette.

Far og mor fengslet

Barnets far ble fredag varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov vold mot datteren.

Oslo tingrett la vekt på at han delvis har erkjent straffskyld for å ha mishandlet babyen.

Til politiet skal barnets mor ifølge fengslingskjennelsen ha forklart at faren ofte ristet babyen, og at barnet gråt kraftig. Hun har imidlertid forklart at hun ikke forsto at det barnets far omtalte som «trøsteristing», var farlig.

Mannens forsvarer, advokat Svein Holden, sier at han ikke kan kommentere saken ettersom alle dokumentene i saken er klausulerte.

Faren var alene med barnet da den siste mishandlingen skal ha skjedd, onsdag i romjulen.

Moren var i butikken sammen med ett av parets andre barn da hun fikk telefon om at ektefellen og yngstedatteren var kjørt vekk i ambulanse.

– Mor grep ikke inn

Barnets mor er siktet for passiv medvirkning, ettersom hun ikke skal ha grepet inn for å avverge mishandling.

Oslo tingrett mente fredag at bevisene mot henne ikke var sterke nok til å varetektsfengsle henne i fire uker, slik politiet ba om. Politiet påkjærte kjennelsen med oppsettende virkning. Det vil si at moren skal holdes i varetekt inntil endelig kjennelse foreligger.

Onsdag ettermiddag valgte et flertall på to av tre lagdommere i Borgarting lagmannsrett å etterkomme politiets begjæring, og bestemte at moren kan holdes varetektsfengslet inntil 24. januar.

Flertallet mente at moren, som selv jobber som pleier, burde ha skjønt at det barnefaren kalte «trøsteristing», var så voldsom at det kunne påføre spebarnet skader.

Politivakt på sykehuset

Kvinnens forsvarer er dypt rystet over måten politiet har behandlet hennes klient på:

– Hun er i dyp livskrise. Istedenfor å få hjelp og støtte til å være sammen barnet sitt ble hun kastet på glattcelle, sier forsvareren, advokat Kristen B. Sigmond.

Nyttårshelgen satt kvinnen på Bredtveit fengsel.

Tirsdag fikk hun komme til Ullevål sykehus for å våke over barnet sitt med politiet til stede.

Torsdag sist uke satt moren i et fem og en halv time langt politiavhør, som ble gjenopptatt tirsdag denne uken.

Også onsdag ettermiddag ble det gjennomført avhør på sykehuset.

Barnevernet har nå overtatt omsorgen for de eldste barna.

Ullevål varslet politiet

Mishandlingen som førte til sykehusinnleggelse, skjedde onsdag ettermiddag i romjulen.

Faren ble med i ambulansen som kjørte spedbarnet til sykehuset. Der ble han og kona pågrepet av politiet få timer senere.

– Det var sykehuset som varslet politiet etter at de hadde hørt fars forklaring om hvordan barnets skader hadde oppstått, sier påtaleansvarlig Sturla Henriksbø i Oslo-politiet.

Allerede samme kveld var det klart at jenta hadde livstruende skader, og at det var usikkert om hun ville overleve.

Politiet vurderer derfor fortløpende om den foreløpige siktelsen om grov vold skal skjerpes.

Mor og far er begge i 30-årene og ikke tidligere straffedømt.

Barnevernet skal også tidligere ha vært engasjert i familien.

