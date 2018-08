Ni kilometer fra Sandvika, langs E16, ligger skogsområdet Avtjerna. Her planlegger Sollihøgda Eiendom og konsulentselskapet COWI Europas første plussby, med 10.000 boliger, 30.000 innbyggere og 15.000 arbeidsplasser.

– Vi kan ikke kan bygge konvensjonelt når vi skal skape fremtidige boformer. Dette er derfor et ønske om å lage noe som vi tror er fordelaktig, ikke bare for Bærum kommune, men også for Norge og resten av verden, sier Hans Jacob Låhne, utviklingsdirektør i Sollihøgda Plussby.