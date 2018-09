Politipatruljen på stedet melder om personskader på to personer som satt i vogntoget som har veltet. De får tilsyn av ambulanse på stedet. Det er uvisst hvor lenge kjørefeltene blir stengt, opplyser politiet.

Ulykken har skjedd rett før innkjøringen til Vålerengtunnelen i retning mot Oslo sentrum. Ulykken har skapt en flere kilometer lang kø mot sentrum.

– Det er veldig lange køer bakover selv om det er skiltet med alternative ruter, sier Tore Solberg, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Hans O. Torgersen

Ved 14.30-tiden var det kø helt bak til Ulven.

– Det er store materielle skader også på veibanen. Blant annet har en mast falt på motgående kjørefelt, sier Ola Klakegg, fungerende vaktkommandør i Brann- og redningsetaten ved 14-tiden.

Han legger til at det er stor olje- og dieselsøl på stedet. Brannvesenet jobber nå med å ta dette opp fra veibanen.

Hans O. Torgersen

Politiet har fått informasjon om at tilhengeren skal ha fått sleng idet vogntoget kjørte i kurven rett før tunnelen.

Ved 14-tiden opplyser politiet at to personer er kjørt til legevakt med bruddskader. Høyre kjørefelt i nordgående retning og venstre kjørefelt mot Oslo sentrum er gjenåpnet for trafikk. Det er foreløpig uklart når de resterende fire feltene gjenåpnes.