Vålerengtunnelen stengt etter trailervelt

Oslo brann -og redningsetat er på stedet med seks biler, melder Oslo-politiet på Twitter.

Politipatruljen på stedet melder om personskader på to personer fra lastebilen. De får tilsyn av ambulanse på stedet. Det er uvisst hvor lenge kjørefeltene blir stengt, opplyser politiet.

Ulykken har skjedd rett før innkjøringen til Vålerengtunnelen i retning mot Oslo sentrum.

– Det er store materielle skader også på veibanen. Blant annet har en mast falt på motgående kjørefelt, sier Ola Klakegg, fungerende vaktkommandør i Brann- og redningsetaten ved 14-tiden.

Han legger til at det er stor olje- og dieselsøl på stedet. Brannvesenet jobber nå med å ta dette opp fra veibanen.

Ved 14-tiden opplyser politiet at to personer er lettere skadet. Veibanen i nordgående retninger er gjenåpnet for trafikk. Retning mot Oslo sentrum kommer til å bli stengt en stund til.