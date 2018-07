Debutkonserter og roller ved prestisjefylte festivaler og scener står i kø for stjernesopranen Lise Davidsen (31). Men først synger hun i Oslo-Filharmoniens store gratiskonsert på Slottsplassen 12. august. Fjorårets utendørskonsert samme sted ble en stor suksess, med tusenvis av fremmøtte. På programmet står blant annet sanger av Richard Strauss.

– Jeg gleder meg til å synge på Slottsplassen og håper det blir en stemningsfull kveld i Oslo, sier Lise Davidsen på telefon fra Frankrike. Der har hun sunget tittelrollen i Richard Strauss’ Ariadne auf Naxos på Festival Aix-en-Provence til overstrømmende kritikker.

Nå slapper hun av på familieferie i leid hus utenfor Marseilles.

– Det er veldig hyggelig at orkesteret spør meg om å være med på dette. OFO prioriterer å få musikken ut til folket, og det blir gøy å synge for et publikum som ikke nødvendigvis går i Konserthuset for å høre Oslo-Filharmonien, sier Davidsen.

Fakta: Konserter på Slottsplassen H.M. Kongens garde holder ofte konsert eller oppvisning på Slottsplassen om sommeren. Utover dette holdes det svært sjelden konserter på plassen, og det skjer etter særskilt søknad. Det er ingen formelle kriterier, men søknadene blir behandlet individuelt, opplyser Slottets kommunikasjonsavdeling ved Guri Ofstad Varpe.

28. april fylte Kongelige Norske Marines Musikkorps og et stort junior- og aspirantkorps Slottsplassen i anledning Musikkorpsenes år og hundreårsjubileet til Norsk Musikkorps Forbund.

OFO hadde utendørskonsert også i fjor, NRK TV gjorde opptak og sendte hele konserten i NRK2 Hovedscenen. Også i år er NRK TV på plass.

Synger Verdi på BBC Proms

Hun blir også med som solist når Oslo-Filharmonien og Vasily Petrenko reiser til Edinburgh International Festival 16. august. Så venter Verdis Requiem med London Symphony Orchestra på BBC Proms 30. august.

– Det blir en hektisk høst, der jeg kommer til å være tre måneder i London, sier Davidsen.

Nå står debuten i Royal Opera House Covent Garden for tur i Wagners Ringen under ledelse av dirigent Antonio Pappano.

Fullbooket kalender gjør at Oslo-publikum ikke får oppleve hennes stemmeprakt i noen operaforestilling i Bjørvika med det første. Men det blir recital - solokonsert - med hennes faste pianist James Baillieu i Operaen og konsert i Universitetets aula med Det Norske Kammerorkester i november 2019.

Fakta: Lise Davidsen Lyrisk dramatisk sopran fra Stokke i Vestfold

Utdannet i klassisk sang ved Griegakademiet i Bergen i 2010

Mastergrad fra Det Kongelige Danske Musikkakademi i København i 2014, der hun studerte under den legendariske sangpedagogen Susanna Eken.

I 2015 vant hun Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, Placido Domingos Operalia i London og publikumsprisen, medieprisen og 2. pris i Belvedere-konkurransen i Amsterdam.

Omtales ofte som «en ny Kirsten Flagstad»

Er engasjert til å synge ved ledende scener som Zürich Opera og Deutsche Oper Berlin, Royal Opera House Covent Garden, Bayreuth-festivalen og Metropolitan Opera.

Kan velge og vrake i oppdrag

Karrieren fikk en kickstart av dimensjoner da hun nærmest gjorde rent bord i internasjonale sangerkonkurranser i 2015 og blant annet vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse.

Nå vil « alle» ha henne, og hun har nettopp signert en eksklusiv platekontrakt med Decca. Første innspilling begynner i høst med utgivelse til våren, trolig med utdrag fra Tannhäuser, Ariadne auf Naxos og Strauss' Vier Letzte Lieder.

– Jeg føler meg privilegert og er veldig heldig som får lov til å velge litt. Men jeg tar en ting av gangen og tenker en sesong frem i tid, sier hun.

At hun omtales som «den nye Kirsten Flagstad» og en ny, stor Wagner-sopran, synes hun er hyggelig, men ikke noe hun bruker energi på.

Leser ikke anmeldelser

– Jeg fokuserer på jobben og leser ikke anmeldelser av den grunn. Jeg er min egen, ganske strenge, kritiker. Jeg takler ikke så godt at mange skal ha en mening om hva jeg gjør. Derfor slettet jeg Twitter-kontoen min, for plutselig kom jeg rett inn i en anmeldelse, sier hun.

Helt fri tar hun ikke i ferien, men familien er vant til at hun forsvinner inn på øverommet med noter og dukker opp litt senere.

– Nå øver jeg på Wagners Ringen og liedene jeg skal gjøre på konserten. Jeg skal også synge rollen som Lisa i Tsjajkovskijs Queen of spades ved Stuttgart-operaen. Den er også med i feriekofferten, sier Lise Davidsen.

Større Wagner-roller venter, som Sieglinde i Valkyrien med Toronto Symphony Orchestra i januar og februar. Så debuterer hun som Elisabeth i Tannhäuser i Zürich-operaen 23. mars. Rollen skal hun også synge i Bayerische Staatsoper i München og i Bayreuth.