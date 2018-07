Oslopolitiet beslagla 270 kilo hasj i juni

Politiet beslagla også to pistoler og pågrep og varetektsfengslet fem menn, samtlige med nordafrikansk opprinnelse. Fire av dem ble mandag varetektsfengslet i fire nye uker. De er i alderen 29 til 61 år, skriver VG.

– Det er så store mengder, at det er klart at narkotikaen er ikke til eget bruk. Dette knyttes til kriminelle miljøer som selger. Det er store mengder og disse personene er å anse som et mellomledd, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Han utelukker ikke at det kommer flere pågripelser i saken og understreker at det kreves videre etterforskning for å finne mottakeren av narkotikaen.

– Vi kan ikke utelukke at Young Bloods er den endelige mottakeren, sier han.

Siden årsskiftet har Oslopolitiet beslaglagt rundt et halvt tonn hasj, 25 kilo heroin, 20 kilo amfetamin og over 30 skytevåpen i arbeidet mot hovedstadens gjengmiljø.