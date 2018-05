Ti menn fengslet etter tre skyteepisoder i Oslo

De tre skyteepisodene fant sted på Jordal, Bjørndal og Lambertseter i mars. Skytingen på Lambertseter fant sted bare timer før en ung mann ble skutt på Bjørndal. Mannen døde av skadene dagene etter. En person er pågrepet for drapet.

Politiet har etterforsket saken for fullt i snart åtte uker. Allerede kort tid etter skytingen på Lambertseter ble tre personer stoppet i en bil i Gamlebyen med våpen. De tre ble pågrepet.

Fengslet fredag

Senere er flere personer pågrepet i forbindelse med skyteepisodene. Den siste ble pågrepet denne uken og varetektsfengslet fredag ettermiddag.

Det er en 33 år gammel mann som er godt kjent hos politiet på grunn av tidligere forhold. Han er den tiende personen som sitter fengslet etter de tre episodene.

– Vi har fått medhold i at han skal fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud. Han skal heller ikke ha mulighet til å ha kontakt med de andre involverte i saken, sier politiadvokat Sturla Henriksbø.

Når det gjelder drapet på Bjørndal, er det foreløpig bare én person som er siktet. Han er i tillegg også siktet for noen av skyteepisodene i forkant av drapet.

Medlem i B-gjengen

En av dem som ble pågrepet rett etter skytingen på Lambertseter skal være et tidligere medlem i B-gjengen. Han har vært i politiets søkelys i en årrekke.

– De pågrepne tilhører grupperinger på begge sider i en konflikt. Jeg kan ikke si at de tilhører et gjengmiljø i dag. Noen av dem er unge personer, mens andre har vært kjent for oss i flere år, sier Henriksbø.

Totalt er 13 personer siktet i saken hittil.

Flere våpen i omløp

Selv om politiet ikke har fått melding om at noen er blitt skadet i de tre skyteepisodene, har politiet informasjon som indikerer på at det ble skutt mot personer. Politiet har også beslaglagt flere våpen under etterforskningen.

– Vi har grunn til å tro at det er flere våpen i omløp som vi ikke har kontroll over ennå, sier Henriksbø.

Han legger til at saken etterforskes for fullt. Derfor kan det komme enda flere pågripelser.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Solveig Høgtun er forsvareren til 33-åringen som ble fengslet fredag. Hun er knapp i sin kommentar.

– Saken gikk for lukkede dører. De fleste dokumentene er klausulert. Derfor har jeg ikke mye å si om saken, sier Høgtun.

– Erkjenner han straffskyld?

– Nei, han erkjenner ikke straffskyld, svarer Høgtun.