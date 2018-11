I 1964 dro den da 22 år gamle Britt Guldbrandsen til USA og ble etter hvert en vellykket gullsmed «over there». Som pensjonist satt hun hjemme i California, leste Aftenposten på nett og gjenkjente mange bilder fra sin barndoms by i spalten Oslo før.

Våren for to år siden sendte hun like godt en e-post til Aftenposten: «Jeg sitter her med gamle bilder til oppover orene. Du kan faa se dem neste gang naar jeg kommer hjem til Norge en tur».