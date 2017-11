12 års fengsel for åtte overlagte drapsforsøk med musegift

Kvinnen er også dømt til å betale sin fraseparerte mann 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Dommen er i samsvar med aktor Guro Hansson Bulls påstand.

I Oslo tingrett forklarte kvinnen at uansett hva hun gjorde, ville ikke ektemannen (42) godta at ekteskapet var over.

Per Annar Holm

Kjøpte gift på Jernia

Til slutt kjøpte hun tre pakker musegift. 25. august i fjor gikk hun på Jernia og kjøpte en pakke musegift.

30. august og 15. september kom hun tilbake for å kjøpe mer gift.

For å skjule den bitre smaken av musegift rørte kvinnen denne ut i smoothie og vaniljesaus.

Men i retten ble hun ikke trodd da hun sa at hensikten bare var å skade ektemannen, ikke ta livet av ham.

«Retten har funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte hadde drapsforsett og at hun handlet med overlegg. Hun hevdet at hun knapt gløttet på informasjon på musegiftpakken og at hun heller ikke hadde lest informasjonen om at «der finnes ingen spesifikk motgift», skriver tingrettsdommer Torild Margrete Brende i den knusende dommen.

Avslørende søk

Kvinnen hadde også gjort en rekke bevisste og svært spesifikke søk på internett:

«Dreper viagra», «hvordan lage gift for å drepe folk», «hvordan lage hjemmelaget gift for menneske», «dreper energidrikk i store kvanta», og «hjemmelaget gift dreper person».

Oslo tingrett skriver: «I skjerpende retning har retten lagt vekt på at drapsforsøkene ble begått etter langvarig planlegging og på en særdeles hensynsløs og utspekulert måte.»

Fornøyd bistandsadvokat

Bistandsadvokat Brit Kjelleberg sier at dommen etter hennes mening er riktig:

– Den gjenspeiler det alvor og det omfang denne saken har, sier Kjelleberg.

Etter at kona varslet AMK ble mannen kjørt til Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Der våknet han neste dag etter nesten ett døgn i koma.

Kona forsøkte å fremstille det slik at ektemannen hadde forsøkt å begå selvmord ved å spise musegift:

«Telefonoppringningen inngikk derimot i tiltaltes kyniske plan om å drepe fornærmede, men å slippe unna straff, ved å fabrikkere et selvmord», heter det i dommen.

Oslo tingrett kan ikke utelukke at fornærmede fortsatt sliter med langtidsvirkninger.

Forsvarer Hilde Marie Ims var fredag ikke tilgjengelig for kommentar.

30-åringen erkjente at hun forsøkte å skade ektefellen, men ikke hadde til hensikt å ta livet av ham.

Les også: Ga ektemannen musegift med vaniljesaus til kvelds

Sjekket først hva som ikke var en dødelig dose før hun ga mannen musegift