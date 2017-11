12 års fengsel for drapsforsøk med musegift

Kvinnen er også dømt til å betale sin fraseparerte mann 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Dommen er i samsvar med aktor Guro Hansson Bulls påstand.

Det var VG som først omtalte dommen.

I Oslo tingrett forklarte kvinnen at uansett hva hun gjorde, ville ikke ektemannen godta at ekteskapet var over.

Til slutt kjøpte hun tre pakker musegift. Men hun ble ikke trodd på at hun bare ville skade sin ektemann:

«Retten har funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte hadde drapsforsett og at hun handlet med overlegg. Hun hevdet at hun knapt gløttet på informasjon på muesgiftpakken og at hun heller ikke hadde lest informasjonen om at «der finnes ingen spesifikk motgift», skrivertingrettsdommer Torild Margrete Brende i den knusende dommen.