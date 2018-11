Oslo Spektrum sto ferdig i 1990. Nå skal konsertarenaen, som i dag har plass til 10.000 gjester, oppgraderes for 80 millioner kroner.

Ansiktsløftningen startet i sommer og innebærer blant annet 1000 nye sitteplasser, nye toaletter og plasser som er bedre tilrettelagt for bevegelseshemmede. Smartere løsninger sørger for at det blir plass til 1500 flere stående og sittende gjester enn i dag.

Stiftelsen Norges Varemesse kjøpte Spektrum av Oslo kommune i 2006.

– Med økt kapasitet vil det bli mulig å tiltrekke seg enda flere store stjerner. Dessuten er det allerede i dag et problem at vi må avvise mange som vil inn på de mest populære arrangementene. Med dette grepet håper vi å bidra til å styrke Oslo som internasjonal musikk- og kulturscene, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør i Norges Varemesse.

Klipper ut gamle seter

Deler av de gamle seteradene må ut for å få plass til flere sitteplasser. Arbeidene pågår innimellom arrangementene, som går som normalt. Siste innspurt gjøres sommeren 2019.

– Vi må etablere nye pæler til grunnen. Setene henger sammen, og den gamle tribunen veier 100 tonn. For å få dem ut må de klippes fra hverandre, forklarer Wiggo Schie, daglig leder i Oslo Spektrum.

Schie har jobbet i Oslo Spektrum siden midten av 1990-tallet.

Flere nye spisesteder

LPO Arkitekter tegnet Oslo Spektrum. Samme arkitekt har planlagt den nye oppgraderingen.

Uten å bygge ut en centimeter har eieren klart å få til en 600 kvadratmeter stor foaje. For å få til det har de lagt et nytt gulv noen meter over dagens gulv.

Oppgraderingen innebærer også seks nye serveringssteder. Eieren har gjort det enklere for bevegelseshemmede å bruke Oslo Spektrum.

– Den nye åpningen fra Stenersgata gjør at rullestoler og gåstoler kan rulles rett inn via foajeen og videre inn i konsertsalen, og rett ut igjen. De trenger ikke bruke heis, slik man må i dag. Det blir mye enklere, sier Schie.

Det blir også flere gallerier i konsertsalen.

Skal også bygges ut

Parallelt planlegges det også en større utbygging av Oslo Spektrum. Eierne vil ha en ny kongressal mot Sonja Henies plass, altså området mellom Spektrum og Oslo Plaza. I tillegg vil de ha et kontortårn på 27 etasjer – 107 meter høyt og bare ti meter lavere enn Plaza.

Kongressenteret er priset til 1 milliard kroner, og ligger til behandling hos Plan- og bygningsetaten. Byantikvaren har uttalt seg skeptisk til den store volumendringen og til at en så stor del er tenkt bygget utover Sonja Henies plass.

– Vi er blitt forespeilet at saken skal sendes til politisk behandling i slutten av 2019. Så vi håper på byggestart i 2021. Så vil det ta to-tre år å rive dagens kontorbygg og sette opp et nytt kongressbygg, sier Hagen.