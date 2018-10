Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 07.27.

– Vi er på stedet med seks biler. Det er mye røykutvikling på stedet, sier Morten Bratli, fungerende vaktkommandør i Brann- og redningsetaten.

21 personer er evakuert fra omkringliggende bygninger, opplyser politiets innsatsleder Lars Kostveit klokken 08.05. Klokken 08.19 meldte politiet at også KPMG-bygningen, et 18 etasjers høyhus like ved, blir evakuert på grunn av at det har kommet mye røyk inn i bygget.

– Det er ikke noen stor fare for spredning, sier han.

Politiet oppfordrer beboere i nærheten til å holde vinduer og dører lukket, da det fremdeles er mye røyk i området.

Aftenpostens journalist på stedet opplyser at Sørkedalsveien er stengt i begge retninger, noen som skaper trafikale utfordringer i området.

Wasim K. Riaz

En av de evakuerte sier til Aftenposten at politiet ba dem forlate nabobygningen.

– Jeg hadde nettopp spist frokost da noen banket på døren. Det viste seg å være politiet, sier Andreas Laberg. Han vekket to kamerater han bor sammen med, slik at de fikk evakuert.

– Det var ikke så mye røyk i etasjen vår, men jo lenger ned vi kom, jo mer røyk ble det, sier Laberg.

Saken oppdateres.