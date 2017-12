Et kort kjøretur inn i skogen ligger Ila fengsel. Her, ved Grini i Bærum, soner forvaringsdømte fra hele landet. På den andre siden av veien ligger fengselsgartneriet og et borettslag med et 30-tall små, tidstypiske ferdighus fra 1960-tallet.

Helse Sør-Øst (HSØ) ønsker å bygge en ny regional sikkerhetsavdeling her, altså et lukket psykiatrisk sykehus for farlige og svært syke pasienter.

Fakta: Regional sikkerhetsavdeling Det høyeste nivået for psykiatrisk behandling i Norge. Dette er lukkede institusjoner, med pasienter som kan være en fare for andre. Pasientene er i all hovedsak tvangsinnlagt, dømt til behandling eller har fått en annen rettslig kjennelse. I dag er det tre regionale sikkerhetsavdelinger: Ved Brøset i Trondheim, Sandviken i Bergen og Dikemark i Asker. Det er denne Helse Sør-Øst ønsker å flytte. Dagens bygning på Dikemark er fra 1926. Den har et stort rehabiliteringsbehov og også mangler det ikke er mulig å utbedre. Det gjør det vanskelig å ivareta pasientenes behandlingsbehov og ansattes sikkerhet.

Opprinnelig vurderte de 14 ulike beliggenheter. Tre av dem oppfylte kravene som var satt, det ene ble valgt og fullt utredet. Men det er et problem: Det ligger innenfor Markagrensen.

Kan overprøves av Regjeringen

Markaloven fra 2009 slår fast at utbygging som hovedregel er forbudt i Marka. Bærum kommune er positiv til planene, men nå har Klima- og miljødepartementet vurdert dem og gitt tommelen ned. De mener at helseinstitusjoner faller utenfor unntaksbestemmelsene i loven.

Skal det kunne bygges der, må Regjeringen enten vedta en statlig reguleringsplan for området, eller justere markagrensen, påpeker departementet.

HSØ har foreløpig ikke tatt stilling til hva de vil gjøre nå.

– Det skal etter planen legges frem en sak for styret om det videre arbeidet med regional sikkerhetsavdeling så snart som mulig, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i HSØ.

Saken står ikke på dagsordenen til styremøtet 14. desember. Neste ordinære møte er 1. februar 2018.

– De undervurderte Markaloven

Advokatfirmaet DSA har representert borettslaget i prosessen. De ønsker ikke en stor ny nabo og trafikken det vil medføre, og de har vist til nettopp Markaloven i et forsøk på å forhindre det.

Advokat Pål Martin Sand i DSA sier at han er veldig fornøyd med departementets konklusjon.

– Det kan se ut som at Helse Sør-Øst har undervurdert tyngden i Markaloven da de satte i gang og brukte mye tid og ressurser på dette. Det ser man også på den mangelfulle utredningen av alternativer. De valgte å gå videre med bare det ene av tre steder som oppfylte kriteriene, sier Sand.

Også departementet påpeker dette i sin konklusjon. Sand håper og tror at HSØ nå vil utrede alternativene skikkelig, fremfor å kjøre på med prosjektet.

Han mener uttalelsen fra departementet er et viktig signal om at det ikke er bare-bare å komme seg rundt Markalovens bestemmelser for offentlige aktører.

– Nesten alle kommuner rundt Oslo har tidligere fått avvist ulike forslag om tiltak i Marka, tiltak som har vært mindre omfattende enn dette. Da vil det være krevende for staten å skulle ta seg til rette i denne saken gjennom en grensejustering eller en statlig reguleringsplan, sier Sand.

Stort behov for nye fasiliteter

I dag holder sikkerhetsavdelingen til på sykehusområdet på Dikemark i Asker. Men bygningen fra 1926 er nedslitt og umoderne. Det går utover både ansattes og pasienters sikkerhet.

Nybygget på Ila er i første omgang planlagt med 32 plasser. I det neste byggetrinnet er det planlagt å legge 25 lokale plasser innen sikkerhetspsykiatri hit, samt 12 plasser for pasienter med psykisk utviklingshemming og autisme.

Da vil det bli en stor institusjon med 69 døgnplasser for pasienter og mange hundre arbeidsplasser. I tillegg vil den kreve ny vei, parkeringshus og store inngjerdede utearealer. Totalkostnaden er anslått til cirka 1,5 milliarder kroner.

Kriminalomsorgen er positiv til planene. Tanken er at fengselet kan dra nytte av ressursene som psykiatrien kan tilby.