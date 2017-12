Meteorolog: Gufne kjøreforhold i dag, verst i kveld.

– Det er jo snø, konstaterer meteorolog Marit Berger nøkternt overfor Aftenposten. Hun spår likevel det hun kaller «gufne kjøreforhold» det meste av dagen på Østlandet.

– Det vil snø, ikke kjempemye, men jevnt og trutt. Når vi nærmer oss kvelden, kan det bli svært glatt mange steder lokalt. Da går snøen over til regn, mens det fortsatt er kaldt på bakken slik at nedbøren kan fryse til is, sier hun.

Torsdag blir det varmere på Østlandet, opplyser meteorologen. Da kan det bli 7–8 varmegrader flere steder.

Smell på Østre aker vei

På Østre Aker vei inn mot Oslo sentrum smalt to biler i hverandre onsdag morgen og skapte kø på stedet.

Hendelsen i Oslo skjedde ved Smedstua i sekstiden.

– Den ene bilen fikk en sleng og traff den andre. Patruljen forteller om ekstremt vanskelige kjøreforhold, forteller operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til Aftenposten.

Uhellet førte ikke til alvorlig personskade.

– Den ene av sjåførene hadde ikke gyldig førerkort, så bilen blir tauet, sier Jøkling.

Før halvåtte var veien ryddet og trafikken gikk normalt.

I syvtiden hadde ikke Oslo-politiet fått meldinger om andre trafikkuhell.

– Det ser ut som om veiene blir mer våte enn glatte, i hvert fall nær Oslo sentrum. Folk bør kjøre med alminnelig aktsomhet for vinterføre, sier Jøkling.

Alle mannskaper ute og strør

Brannvesenet i Telemark advarer i morgentimene onsdag om glatte veier mange steder. Både biler og fotgjengere bes være forsiktige i trafikken.

– Vi får en del telefoner angående glatte veier i morgentimene. Beskjeden fra teknisk avdeling i Porsgrunn og Skien er at alle mannskaper er ute og strør og jobber så raskt de kan. Bilister, gående og syklende bes være veldig forsiktige når de ferdes, skriver 110-sentralen i Telemark på Twitter.

Hos politiet Telemark var det ikke meldt om mange utforkjøringer og ulykker på glatta tidlig onsdag morgen, men en bil hadde kjørt av veien i Seljord. Men også politiet har fått flere meldinger om glatte veier.

Ekstremt glatt

– En bil har kjørt ut i Helgeroa, meldingen fra patruljen er at det er ekstremt glatt. Bilene spinner på flat mark. Men det er den eneste meldingen vi har fått inn så langt, opplyste politiet til NTB i 7-tiden.

I Buskerud er det spesielt Lier hvor veiene var såpeglatte onsdag morgen.

– Det har vært et par utforkjøringer og et lite sammenstøt nå med en lastebil og personbil. Det er slapsete og glatt noen steder, spesielt ute i Lier der alle disse tilfellene har vært, opplyste politiet.

OBS-varsel

Meteorologisk institutt sendte tirsdag ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold på Østlandet. Flere steder meldes det om lokalt svært glatte veier.

– Fra tirsdag ettermiddag og onsdag blir det i perioder vanskelige kjøreforhold på grunn av vekslende nedbørform og tidvis regn som fryser på bakken i Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og sørlige deler av Oppland og Hedmark. Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser, advarer Meteorologisk institutt om.

– Det er nødvendig å være skodd etter forholdene. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap, skriver Meteorologisk institutt videre.