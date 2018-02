Store snømengder. Trøbbel med signalstrøm og sporvekslere. For tredje dagen på rad skapte snøværet i Oslo trøbbel for Holmenkollbanen mellom Majorstuen og Frognerseteren.

– Vi kan aldri komme helt ifra at Holmenkollbanen vil være en krevende banestrekning når vi har den type vær som nå, sier Andreas Viseth, pressevakt i Sporveien.

For Sporveien hadde rett og slett ingen sjanse mot vinteren mandag morgen og klarte ikke å holde snøen unna sporet på linje 1 med snøfreserne. Og det gikk utover passasjerene i morgenrushet.

Stein J. Bjørge

Bussene stoppet

Først var tanken til Sporveien at de skulle sette inn leddbusser mellom Majorstuen og Holmenkollen, men så enkelt var det ikke.

Leddbussene kom seg ikke videre fra Holmenkollen fordi en av bussene hadde kjørt seg fast. Da bussen var fjernet, måtte den vente med å settes i drift mens det ble ryddet for snø.

Litt over klokken åtte mandag morgen var det ingen busser eller bane mellom Slemdal og Frognerseteren. Sporveien beskrev veiene som «veldig lite fremkommelige». Den eneste erstatningen for banen var busser fra Majorstuen til Slemdal. Etter det var det ikke noe tilbud.

Klokken ni skrev Sporveien på Twitter at trafikken på Holmenkollbanen var i gang igjen, men det var en sannhet med modifikasjoner. Aftenpostens fotograf på stedet så klokken ti at det var minimalt med tog som gikk.

Og klokken 12 var all trafikk på linje 1 innstilt igjen da et tog sto fast ved Besserud. To busser kjører mellom Majorstuen og Slemdal, opplyste Ruter ved 12.30-tiden.

Tredje dagen med stopp

Mandag er tredje dagen på rad at Holmenkollbanen må stenge på grunn av snø. Også lørdag og søndag slet Sporveien med T-banen til Holmenkollen. Flere tusen store og små som var på vei til Barnas Holmenkolldag ble forsinket søndag morgen.

– Å holde sporene åpne på Holmenkollbanen har i alle år vært en utfordring om vinteren. Slik har det vært i generasjoner. Derfor har vi ekstra beredskap, sier Andreas Viseth, pressevakt i Sporveien.

