Flere knivepisoder i Oslo – ranet butikk og løp fra stedet

Klokken 05.35 fikk politiet melding om et ran i en butikk på Bislett i Oslo.

– En person kom inn med kniv og truet en ansatt. Den ansatte er preget av hendelsen, men ble ikke fysisk skadet. Det er usikkert om vedkommende fikk med seg noe utbytte, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Ingen ble skadet under ranet.

– Vedkommende løp fra stedet. Vi er nå ute med flere patruljer og leter, vi har også først oss med hundepatrulje, sier Stokkli.

Politiet skal ha en god beskrivelse av vedkommende, men ønsker pr. nå ikke å gå ut med den til publikum.

– Vi har et håp om å pågripe vedkommende etter hvert.

#Oslo. Vi er på vei til en butikk i Thereses gate etter melding om ran. En person med kniv har utført et ran og løpt fra stedet. Vi søker med flere patruljer i området. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 19, 2019

Flere knivepisoder

Like før politiet fikk melding om ranet med kniv på Bislett, fikk politiet inn en melding om en person som hadde truet en annen med kniv på Ullern.

#Oslo. Vi er i Silurveien på Ullern med flere patruljer etter melding om at en person skal ha truet en annen med kniv. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 19, 2019

– Da vi kom til adressen fikk vi raskt kontroll på fornærmede og mistenkte.

Mistenkte ble pågrepet og er kjørt til arresten.

– De har nok en relasjon. Vi kommer til å avhøre begge parter, får å finne ut hvorfor den ene ble truet, sier operasjonslederen.

Økt knivbruk blant unge

Det har den siste tiden vært en rekke alvorlige hendelser der kniv er blitt tatt i bruk.

5. februar ble en 18-åring knivstukket på Grønland. To brødre, henholdsvis 17 og 19 år gamle, er siktet for drapsforsøk. Natt til søndag 10. februar, ble tre menn alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet med kniv i Storgata i Oslo. Søndag kveld 10. februar ble en mann i 40-årene slått og truet med kniv, to personer ble pågrepet etter hendelsen.

Natt til tirsdag 12. februar fikk en mann slått ut flere tenner og ble kuttet i hånden med kniv. To personer ble pågrepet.

I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ser politiet samme årsak til at et økende antall unge går med kniv. Ifølge Oslo politidistrikts statistikk over anmeldt kriminalitet, har trusler som involverer kniv økt med 34 prosent de siste fem årene. I 2018 var det 240 tilfeller.

– Vi ser en økt tendens til at personer bærer kniv på offentlig sted i Oslo, og det bekymrer oss. Mange av dem som bærer kniv, er under 18 år, sa Beate Brinch Sand, leder for Felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt, til Aftenposten i forrige uke.