I 2020 blir Deichmanske hovedbibliotek på Hammersborg stående tomt, og derfor har Oslo kommune bestemt seg for å selge det ærverdige bygget fra 1933. Tidligere har ingen kommunale eller statlige aktører meldt seg interessert.

Nå ønsker Høyskolen Kristiania seg inn.

– Vi har meldt vår interesse for praktbygget til Oslo kommune. Dersom det legges ut for salg ønsker vi som stiftelse å legge inn et bud. Vårt mål er å fylle huset med lærdom også etter at biblioteket flytter ut, sier høyskolerektor Arne H. Krumsvik.

I dag er Høyskolen Kristiania spredt rundt på åtte ulike adresser i Oslo. Ønsket er å få samlet hele organisasjonen under ett tak.

Mike Reed

– Dagens lokaler er for små, og vi vokser fort. Vi har i dag rundt 10.000 studenter, men forventer å være dobbel så store i løpet av noen år. Vi har derfor et stort behov for mer plass. Og da mener vi Deichman er ideell, sier Krumsvik.

Fakta: Deichmanske hovedbibliotek Landets største folkebibliotek. Er i dag organisert som egen etat i Oslo kommune.

Åpnet i 1933. Tegnet av arkitekt Nils Reiersen, som var sterkt inspirert av datidens Carnegie-bibliotek i USA. Et område rundt biblioteket er vernet.

Nytt hovedbibliotek åpner i Bjørvika i 2020.

Har vært på befaring

Roald, Berit / NTB scanpix

En delegasjon fra høyskolen har allerede vært på befaring sammen med representanter fra Oslo kommune. Det gjorde ikke interessen mindre.

– Dette bygget har helt åpenbart et behov for å bli pusset opp, modernisert og tilrettelagt for skoledrift. Samtidig er det et bygg med stort potensial, hvor det blant annet er mulig å bygge et auditorium i deler av bygget. Vi ser også for oss at vi skal få plass til et universitetsbibliotek og vårt hovedkontor, i tillegg til undervisningsrom.

Krumsvik tok over som rektor i fjor høst. Hans mål er at Høyskolen Kristiania skal bli Norges første arbeidslivsuniversitet innen 2030.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har tidligere vært tydelig på at Deichman skal komme allmennheten til gode. Høyskolen Kristiania har også planer i de baner.

Bygget skal være åpent for alle

– I utgangspunktet er jo et universitetsbygg åpent for allmennheten. Samtidig tenker vi å åpne universitetet mot byen, både med tanke på kurs og møtevirksomhet i tillegg til undervisning, sier Krumsvik.

De har allerede skissert mulige løsninger for hvordan et fremtidig undervisningsbygg på Hammersborg også kan gi rom for offentligheten – ikke bare studenter.

Skolens areal i Oslo er pr. i dag på ca. 55.000 kvadratmeter fordelt på Campus Kvadraturen, Campus Vulkan, Campus Fjerdingen og Campus Brenneriveien. Til sommeren flytter Fagskolen Kristiania AS i egne lokaler i Rosenkrantz’ gate 16, og med denne veksten trengs det flere bygg.

Arve Henriksen

– Vi ønsker oss en stor campus eller et stort område i Oslo som vi kan vokse innenfor. I størrelsesordenen 100.000 kvadrat og helst innenfor Ring 3, sier Solfrid Lind, administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania.

Skolens ledelse legger vekt på at høyskolen har en sunn økonomi som gjør dem i stand til å kjøpe Deichman.

– Høyskolen Kristiania har tidligere også meldt sin interesse for å leie Deichman, men aller helst er vi interessert i å kjøpe. Vi har erfaring med å sette i stand gamle bygg med sjel, og ønsker mer enn noe annet å flytte inn i disse nyklassisistiske lokalene sommeren 2021, sier Lind.

Hans ønske om å gjøre Deichman om til skole samsvarer også med forslaget fra tidligere kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke. Til Aftenposten foreslo han å omskape Deichman til en Carl Deichman videregående skole for fremtidens forfattere.

Flere interessenter har meldt seg

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som skal gjennomføre salgsprosessen. De vil arrangere en fellesvisning av eiendommen som en del av denne.

– Flere interessenter har tatt kontakt for befaring av eiendommen etter at nyheten om salg ble kjent. Det er fint, og var også noe av hensikten. Så blir det spennende å se hvordan disse kan imøtekomme byrådets ønske om et bygg som er åpent for allmennheten, sier Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap.