To menn dømt for knivangrep på imam i Oslo

Ankesaken mot de to mennene på 43 og 32 år er blitt utsatt to ganger og det er noe av grunnen til at dommen kommer fire og et halvt år etter knivangrepet i juni 2014, melder NRK. Begge de domfelte var under soning for andre forhold da ankesaken ble behandlet i lagmannsretten.

Imam Nehmat Ali Shah ble overfalt av en maskert mann og knivstukket flere steder på kroppen utenfor hjemmet sitt på Grønland ved 23-tiden om kvelden 14. juni 2014. I dommen går det fram at imamen kunne ha dødd av skadene dersom han ikke hadde kommet raskt til behandling på Ullevål sykehus.

Noe motiv for handlingen er ikke kjent. 43-åringen skal ifølge dommen ha rekruttert 32-åringen til å utføre angrepet. Begge de to mennene har erkjent at de var i området den aktuelle kvelden, men har hele tiden nektet straffskyld. I likhet med i tingretten ble ikke de tiltalte trodd, men lagmannsretten reduserer straffen for de to fra fire til tre år på grunn av den lange behandlingen saken har fått.

Dommen i lagmannsretten ble avsagt 23. januar.