Milliardinvesteringen i å lage ny T-banetunnel gjennom sentrale deler av byen er et av Oslo kommunes største og mest komplekse prosjekter i nyere tid.

Før jul presenterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) byrådets anbefalte løsning. Bystyret får en ferdig pakke på bordet, som kan vedtas eller forkastes, med små valgmuligheter. Byrådet vil ha en ny tunnel i sentrumskjernen, med nye stasjoner på Bislett og nederst på Grünerløkka.

Nå vil Eirik Lae Solberg og Saida Begum, Høyres listetopper ved høstens valg, ha omkamp.

– Bystyret har aldri hatt en prinsippdiskusjon om hvor den nye T-banetunnelen bør gå og hvilke overordnede alternativer som skal utredes, sier Solberg.

Dette er forslaget

Høyre ønsker et helt annet konsept vurdert: Kan en ny tunnel i stedet legges lenger ut fra sentrumskjernen, og på lange strekninger parallelt med Ring 2?

Fakta: To ulike konsepter Byrådet ønsker en ny T-banetunnel lagt gjennom sentrum, hvor Stortinget stasjon blir det store knutepunktet, og hvor den knyttes til nåværende nett på Tøyen og Majorstuen. Forslaget ble ferdig utredet før jul, og det gir nye stasjoner nederst på Grünerløkka og på Bislett. Kostnaden for en slik løsning ble i 2014 anslått til cirka 17 milliarder kroner. Høyre ønsker å utrede en helt annen løsning. De vil ha T-bane i bue utenfor sentrum, med mulige nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og øvre Grünerløkka. Den knyttes til nåværende nett på Carl Berners plass og Majorstuen. Kostnaden er ikke kjent.

Det vil gi samme kapasitetsøkning til og fra ytre bydeler. Men det kan gi flere nye stasjoner, og det gir større muligheter for byutvikling ved de nye stasjonene, mener Høyre-toppene.

– T-bane langs Ring 2 vil drive utviklingen i de berørte områdene. Det er gammeldags og visjonsløst å legge en ny tunnel nesten parallelt med dagens tunnel. Ved å legge den lenger ut, kan man utvide sentrum og skape nye «byer i byen», i stedet for at alt klumpes sammen langs Karl Johan, sier Solberg.

Han er samtidig åpen om at en slik utredning vil føre til forsinkelser.

– Vi må legge til grunn at en slik utredning gjør at alt vil ta et år ekstra. Men vi bygger en ny tunnel for de neste hundre årene, da er det viktigere at vi tar den riktige beslutningen, sier Solberg.

Henter støtte hos Sporveien

Bakgrunnen for de store samferdselsinvesteringene i Oslo-området i årene fremover, ble i 2015 lagt i en stor felles utredning mellom Ruter, Veivesenet og Bane Nor.

I sin høringsuttalelse den gang viste Sporveien, som er driftsselskapet for T-banen, til at en løsning relativt lik den Høyre nå vil ha vurdert, burde utredes.

«Nye stasjoner bør benyttes som motor i ønsket arealutvikling, der reisemålene for de store trafikkstrømmene spres mer ut fra selve bykjernen», skrev Sporveien.

Nettopp dette trekker Solberg nå frem. Samtidig spør han om en tunnel langs Ring 2 faktisk kan bli rimeligere. Tidligere anslag og erfaringer er at det er rimeligere å bygge T-banetunnel utenfor enn i selve sentrumskjernen, påpeker han.

Kan bli virkelighet til høsten

Høyres forslag er mer enn slag i luften fra opposisjonspartiet. I praksis er det et av partiets foreløpig største valgløfter i forkant av høstens lokalvalg.

Hvis de vinner valget og får byrådsmakt etterpå, vil de trekke i nødbremsen og jobbe for flertall for en slik utredning, lover Høyre-toppene.

Men de avviser ikke byrådets forslag helt, det må en utredning til for å vise om Høyres forslag faktisk er mulig å realisere. Med begge alternativer på bordet, blir det til slutt opp til bystyret å veie for og imot.