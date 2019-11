Lise Åserud

Snøfallet som er varslet til i morgen, torsdag, pleier å være nok til at trafikken korker seg mer enn vanlig. Meteorologisk institutt melder at detsør for Lillehammer er ventet 5–15 cm snø, mens nedbøren i Agder og Østfold i hovedsak vil komme som regn.

Statens vegvesen advarer folk på Østlandet om at kjøreturen kan ta tid.

Torsdag ventes det 5 til 15 cm snø i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Det melder @Meteorologene. Beregn ekstra tid, kjør etter forholdene og ha god avstand til forankjørende. Sjekk trafikkmeldinger på https://t.co/9qCCn9AYSN og følg @VTSost for løpende trafikkoppdateringer pic.twitter.com/mXFP5K6osE — Statens vegvesen (@VegvesenOst) November 27, 2019

Snøfallet er gode nyheter for noen. Mens det har regnet i byen, har det snødd i høyereliggende strøk. Allerede fredag morgen skal det lette opp, og i helgen er det ventet kaldt, fint vær. Det betyr at det kan bli fine forhold for skiturer.

Olav Olsen

Skiforeningen melder at det torsdag kjøres løyper fra Sollihøgda, Solli, Frognerseteren, Brovoll og Svartbekken. Noen av veiene i Marka blir preparert med skiløyper, men enkelte av disse veiene vil fortsatt bli brukt frem til jul til tømmertransport og annen virksomhet.