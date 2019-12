Har du bilder eller video fra disse hendelsene? Ta kontakt på 02286 eller send oss en e-post.

Fyrverkeriet skal ha blitt avfyrt mot personer både ute i gatene, ved kiosker og inne på kjøpesentre. Det skal ha skjedd både på Holmlia, i Groruddalen og i Asker og Bærum.

Ved 21.30-tiden meldte politiet til og med at det var avfyrt fyrverkeri inne på en buss på Holmlia.

På Twitter opplyser politiet at de har anholdt en ungdom som løp fra stedet, og at de søker etter ytterligere to som løp i retning Rosenholm.

Noen minutter senere meldte politiet at det var avfyrt fyrverkeri inn i en stall med hester på Stovner. Det skal ha skremt opp både hester og ansatte. Ungdommene skal ha løpt fra stedet.

Enda litt senere meldte politiet at ungdommer avfyrte fyrverkeri fra en bro på Bjørndal og ned mot biler som passerte under.

Ingen skadd

Hittil er ingen meldt skadet på grunn av den uvettige bruken av fyrverkeri, ifølge politiet.

– Men det er bare flaks eller tilfeldigheter, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt.

Ved en del tilfeller har politiet sendt patruljer for å gripe inn. Andre steder har de ikke hatt kapasitet. Gjerningspersonene er ofte mindreårige.

Også brannvesenet har hatt flere oppdrag knyttet til fyrverkeri mandag.

Like før kl 21 meldte politiet at brannalarmen var utløst på Furset T-banestasjon, fordi noen hadde sendt opp fyrverkeri inne på stasjonsområdet.

Det var røykutvikling, men ingen brann på stasjonen. Politi og brannvesen rykket ut.

Det er litt som skjer.

Vi har vært på Furuset T-banestasjon, der var det fyrverkeri med røyk inne på stasjonen.

En containerbrann nå. Trasop skole. Kan være utløst av fyrverkeri.

Rødtvedtveien nå, der har noen barn fyrt opp fyrverkri i oppgangen. Bare røyk. På kontroll. På vei til nå.

Tor Audunhus, vaktkommandør på 110-sentralen.