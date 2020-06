Vil ha super-søppelkasser til problemparker

Hovedstaden tester smart-dunker som sluker søppel i en fei. Oslo Høyre vil ha dem inn der avfallet faktisk tårner seg opp.

Kan disse løse søppelkaoset? Jan Tomas Espedal

15. juni 2020 13:56 Sist oppdatert nå nettopp

Varme, solfylte kvelder har en illeluktende bakside.

Da Aftenposten tok stikkprøver i Grünerløkkas parkområder søndag morgen, fløt søppelet bokstavelig talt over. Måkene fråtset i og rundt de åpne dunkene.

Om noen år kan situasjonen være en ganske annen.

Oslo tester for tiden ut såkalte smart-avfallsbeholdere. Kassene komprimerer søppelet og er drevet av strøm fra solceller. De varsler selv om hvor fulle de er, og når de trenger tømming.

Totalt står 45 slike plassert i Oslo sentrum, blant annet i Karl Johans gate, Spikersuppa og Borggården, og Akerselva fra Nedre Foss til Vaterlandsparken.

Vil ha fortgang

Nå vil Oslo Høyre ha fortgang i utrullingen av søppelkassene.

Nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen, Nicolai Øyen Langfeldt, stiller samtidig spørsmål ved om prøvekassene er riktig plassert.

– Å plassere dem langs Karl Johan og på Fridtjof Nansens plass er fornuftig nok. Men når vi vet hvilken utfordring det er med renhold i parker og på badesteder som Sørenga og på Huk, er det rart at ingen er plassert der, sier Øyen Langfeldt.

– Reportasjen i Aftenposten viser jo hvor folk liker å samles, legger han til.

Hans parti har stilt spørsmål til Bymiljøetaten om fremdriften. I et svar fra etaten går det frem at prøveprosjektet skal vare til høsten 2021. Kasser fra tre ulike leverandører er under utprøving. Nå samler etaten erfaringer før en eventuell leverandør velges.

Kasser uten lokk eller luke er måkenes drøm. Slik så det ut i Sofienbergparken søndag morgen før søppelrydderne gikk på vakt. Bjørn Egil Halvorsen

– Noen ganger må man erkjenne at det holder med utredninger og prøveprosjekter. Disse smarte kassene er ikke akkurat noe nytt fenomen. Dette er veien å gå, sier Langfeldt Øyen.

– Det er vanlig folkeskikk ikke å kaste søppel i en overfylt beholder. Men kommunen må selv legge til rette slik at kassene ikke blir for fulle, legger han til.

Må vente

Men det er lite trolig at Langfeldt Øyen får oppfylt ønsket nå. Ifølge presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen, er det ikke aktuelt å flytte smartbeholderne i testperioden.

– Det generelle inntrykket så langt er at løsningen fungerer bra. Men det er sannsynligvis ikke hensiktsmessig med slike avfallsbeholdere i alle typer parker og friområder, sier Olsen.

De intelligente kassenes kapasitet vil trolig fortsatt være for liten for byens største friområder.

– I noen av de større parkene, der det genereres svært mye avfall, kan det være behov for nedgravde avfallsbeholdere med enda større kapasitet. Men dette er et av flere forhold som skal vurderes videre i løpet av pilotprosjektet, sier Olsen.

Hun sier at denne sommeren og neste bli avgjørende for å finne ut hvor godt smart-beholderne fungerer og hvor mye de tar unna.

– Evalueringen vil skje i løpet av høsten 2021 og danne grunnlag for en eventuell ny anskaffelse og utrulling i større skala, sier Olsen.

Bymiljøetaten tester ut nye avfallsholdere som selv sier fra når de er fulle. Dette er et pilotprosjekt som skal evalueres høsten 2021. Tre leverandører vurderes. Jan Tomas Espedal

Bydelen i søppelmøte

Olsen presiserer at Sofienbergparken forvaltes av bydel Grünerløkka. Mange reagerte på de store søppelmengdene i den populære parken i helgen, som Aftenposten skrev om søndag.

I dag skal bydelen ha et møte for å diskutere hva som kan gjøre, ifølge bydelsdirektør Ellen Oldereid.

Bydel St. Hanshaugen satte ut sine første smart-søppelkasse, en såkalt Bigbelly, i Stensparken allerede i 2018, har avisen Vårt Oslo tidligere skrevet.

