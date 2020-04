Politiet i Oslo: Farten har gått markant opp under koronakrisen

Mandag 30. mars: Klokken har akkurat passert 14 idet en ung bilfører blir observert i høy hastighet på E6 ved Furuset i retning mot Ring 3. Den unge mannen ligger i venstre felt, men skifter brått til høyre felt da det er litt trafikk foran ham. En politimotorsykkel har sjåføren i kikkerten, og får han stoppet etter cirka fire kilometer. Ifølge politiet har han også utført flere farlige forbikjøringer.

Han blir målt inn til 123 km/t (gjennomsnittsfart) i 80-sonen og må levere fra seg førerkortet på stedet. Sjåføren er nå anmeldt, blant annet på grunn av høy fart og farlige forbikjøringer.

– Dette er bare ett av flere eksempler vi har registrert i dagene etter at koronatiltakene kom. Nå er det mindre trafikk på veiene. Dermed har de fartsglade mer plass til å boltre seg på. Ut ifra det vi har observert, har farten gått markant opp under koronakrisen, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Det er ikke bare de siste dagene politiet har beslaglagt flere førerkort. I helgen for to uker siden mistet seks unge folk lappen etter råkjøring i hovedstaden.

Grønli legger til at trafikkmengden denne helgen er betydelig redusert sammenlignet med det som er vanlig i forbindelse med påskehelger tidligere år.

Flere råkjørere i helgen

Bare det siste døgnet har det vært flere hendelser, melder NTB.

En mann i 20-årene mistet natt til søndag lappen etter å ha blitt målt til 182 kilometer i timen i en 100-sone på E6 på Hvam. 182 kilometer i timen var mannens gjennomsnittshastighet.

Politiet i Øst målte også en annen bil til en snitthastighet på 139 kilometer i timen i en 80-sone på E6 på Taraldrud.

I Sørøst politidistrikt stoppet politiet like over midnatt natt til søndag en mann i 20-årene på E18 på Liertoppen. Han ble målt til 164 kilometer i timen i en 100-sone og fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

Sent lørdag kveld ble en mann i 20-årene fratatt førerkortet etter å ha kjørt 76 kilometer i timen over fartsgrensen på E39 ved Sjølinjen i Bergen.

Helsevesenet har nok å gjøre

Grønli i Oslo-politiet sier at de hatt stort fokus på fart de siste ukene. Blant annet for å forebygge ulykker.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix (arkivfoto)

– Vi vet ikke om folk tror at også politiet sitter inne i disse koronatider. Hvis de gjør det, så tar de feil. I disse dager har helsevesenet hendene fulle med koronapasienter. Derfor er det viktig at folk kjører forsiktig for å unngå ulykker, slik at helsevesenet ikke får enda mer å gjøre. Det vi har sett de siste dagene, tyder på at enkelte ikke tar denne krisen på alvor, sier Grønli.

Han legger til at risikoen forulykker er høyere når man holder høy fart. Derfor vil politiet også fremover prioritere fartskontroller.

117 km/t i 60-sone

Onsdag 1. april: Ved 23-tiden blir en ung mann i en BMW 5-serie stoppet på Ring 3 mellom Gaustad og Smestad. Det viser seg at han har kjørt i 117 km/t. Det er 60-sone på stedet. Han har hatt førerkort i halvannet år og har allerede fem prikker.

– Dette er noen eksempler som viser hva slags holdninger mange unge førere har. En av dem som mistet førerkortet, var veldig fortvilet fordi han måtte ha førerkort på grunn av jobben. Det er lurt å tenke på slikt før man gir bånn gass, råder Grønli.

Han legger ikke skjul på at politiet også tar råkjørere i rushtrafikken ellers i året, men det er snakk om færre sjåfører. De kommer heller ikke opp i så store hastigheter som i disse dager.

– Det virker som om det er flere som er villige til å kjøre for fort, også i rushtrafikken. Flere beveger seg nå mot den øvre delen av skalaen for forenklede forelegg, sier Grønli.