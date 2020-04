På grunn av koronaviruset må folk belage seg på å holde seg hjemme i påsken. Det blir ingen hyttetur, utenlandstur eller kinobesøk. Eller?

Koronakrisen har tvunget flere kulturaktører til å tenke kreativt. Spesielt musikkbransjen var tidlig ute med digitale løsninger. Nå har også drive-in gjenoppstått som et populært konsept. Onsdag denne uken spilte Klovner i kamp drive in-konsert på Lillestrøm.

Nå har film- og kinobransjen kastet seg på ballen flere steder i landet. I påsken blir det filmvisninger på både Tryvann og Telenor Arena. Men det er ikke for den tissetrengte – det er nemlig forbudt å forlate bilen underveis.

Fakta: Drive-in-kino En drive-in-kino er en plass der det vises film på et stort lerret foran en parkeringsplass, slik at besøkende kan se visningen uten å forlate bilen.

drive-in-kino er en plass der det vises film på et stort lerret foran en parkeringsplass, slik at besøkende kan se visningen uten å forlate bilen. Drive-in-kino har i hovedsak vært et amerikansk fenomen og hadde sin storhetstid på 1950- og begynnelsen av 1960-tallet.

Det er antatt at det eksisterte rundt 4000 slike kinoer i USA på det meste og at de utgjorde 25 prosent av kinoscenene.

Populariteten begynte å synke på 1960-tallet og i 2013 utgjorde de kun 1,5 prosent av kinoscenene i landet. Kilde: Wikipedia

Siri Øverland Eriksen

Plass til ca. 500 biler

Hele film- og kinobransjen sliter. Kulturminister Abid Raja (V) tror kinoer vil stå langt bak i køen av ting som bli gjenåpnet.

Tall fra Virke viser at norske kinoer kan tape 90 millioner kroner i mars og april som følge av koronaviruset. Dersom kinoene må holde stengt gjennom sommeren kan tallet stige til 215 millioner kroner.

Det er Frogner Kino og EIK Gruppen som står bak drive in-kinoen på Tryvann. Fra onsdag 8. april vises det tre filmer daglig gjennom påsken på det de selv beskriver som «Norges største drive-in kino».

Ketil Blom Haugstulen

– Nå som ferien blir litt annerledes enn planlagt, er vi glade for å kunne tilby familier i Oslo muligheten til å se gode filmer i påsken, sier eier av Frogner Kino, Jan Vardøen.

Programmet er ikke ferdig, men både nye og gamle filmer skal vises på 100 kvadratmeter LED-skjerm på parkeringsplassen. LED-skjermen vil sørge for god billedkvalitet, uansett vær, ifølge arrangørene.

Filmene vil ha en kapasitet på rundt 500 biler – med maksgrense på fem personer per bil. Lyden vil sendes over FM-nettet og direkte inn på bilradioen.

Lars Joachim K. Hagen

Ikke for den tissetrengte

For å sikre en trygg gjennomføring har arrangørene innført flere regler. Det er kun tillatt å ankomme i bil og man må oppholde seg i bilene under hele forestillingen. Det vil ikke være toaletter på området.

– Det vil ikke være lov å gå ut av bilene eller åpne vinduene. Vi oppfordrer folk til å ta med seg varme klær, gå på do før de drar, sier Sven Erik Brastad, som er markeds- og kommunikasjonssjef i EIK.

Personer som er i karantene kan ikke delta. Og kun personer som har daglig nærkontakt har lov til å oppholde seg i samme bil. Bilen kan ikke stå på tomgang, men for å få lyd må strømmen på bilen være på.

– Hvordan skal dere håndheve disse reglene?

– Dersom vi opplever at noen av våre gjester bryter med disse reglene vil de bli bortvist fra arrangementet, sier Brastad.

Han understreker at de vil legge til rette for at det skal være mulig å forlate parkeringsplassen underveis i filmvisningene dersom det blir nødvendig.

Heiko Junge

Innendørs drive-in-kino i Bærum

Også i Bærum kan du oppleve drive-in-kino i påsken. Der vises filmene innendørs i Telenor Arena. Det vil vises fire filmer daglig, med en kapasitet på 100 biler. Nordisk Film Kino og Filmweb er blant dem som står bak prosjektet.

I tillegg til 24 basshøyttalere i arenaen, vil lyden også her sendes via FM-nettet. Arrangørene anbefaler publikum å ta med egen bærbar FM-radio på batteri, da bilen kan gå tom for strøm når motoren ikke er på.

Blant filmene som skal vises er påskekomedien Fjols til Fjells, Pixars nyeste film Fremad, filmen om Elleville Elfrid, Oscar-vinneren Parasitt og Vin Diesels superheltfilm Bloodshot.

Billettene koster mellom 275–375 kroner, avhengig av hvor nært lerret man vil parkere. Også her vil publikum måtte følge strenge regler. Bilene skal parkeres med to meters mellomrom, alle vinduer skal være lukket, billetten skannes gjennom bilruten og det er ikke lov til å forlate bilen under arrangementet.