Utvalg anbefaler to modeller for inntak til videregående skoler i Oslo

Det ble klart på en pressekonferanse onsdag morgen.

Inntaksutvalget fikk for et år siden i oppgave å se på alternative inntaksmodeller til videregående skoler i Oslo. I fjor høst presenterte utvalget noen modeller. Loddtrekning var et av forslagene, som ble svært omdiskutert.

Da utvalget overleverte byråd Inga Marte Thorkildsen rapporten sin, var det følgende to inntaksmodeller de anbefalte:

1. Modifisert karakteropptak

Flertallet anbefaler å utrede en modifisert utgave av dagens karakterbaserte opptak. Ifølge utvalget gir karakterbasert opptak størst segregering, og færrest elever får oppfylt førstevalget sitt.

På den andre siden er fordelen med modellen at den er enkel og forståelig for elevene, og at den gir lite rom for manipulering, ifølge utvalget.

2. Progresjonsbasert opptak

Med en progresjonsmodell vil elevene deles inn i for eksempel ti mestringsnivåer i løpet av første halvår i 8. klasse. Så måles elevenes progresjon i løpet av ungdomsskolen.

En slik modell oppleves rettferdig, og respekterer elevenes skoleønsker, mener utvalget. En utfordring med denne modellen er at den kan føre til manipulering. Det vil si at elevene bevisst legger seg på et lavt nivå i 8. klasse, for å vise en sterk utvikling frem til 10. klasse.

Berit Lødding, leder for inntaksutvalget, sier at utvalget ikke kom frem til én modell som pekte seg ut.

– Vi har to hovedretninger. Det ene er en modifisert karaktermodell, som utvalget går inn for. Et mindretall går inn for dagens karakterbaserte modell, selv om den ikke er optimal. Et krav til denne modellen, er at det settes inn tiltak som demper segregeringen, sier Lødding.

Deles inn i mestringsnivåer

– Inndelingen kan for eksempel skje via nasjonale prøver, sier Lødding.

Det var Stoltenbergutvalget som først anbefalte fylkeskommunene å utrede en modell basert på karakterprogresjon.

Fakta: Inntaksutvalget Inntaksutvalget har vurdert ulike modeller for inntak til videregående skoler i Oslo. Forsker Berit Lødding ved NIFU leder utvalget, som består av 14 medlemmer. Medlemmene er sammensatt med deltagere fra videregående skoler, interesseorganisasjoner, forskermiljøer og medlemmer fra Elevorganisasjonen, Kommunalt Foreldreutvalg og Elev- og læringombud. Sekretariatet ligger i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Dempe press på elever og segregering

Utvalget skulle vurderer modeller ut fra elevers valgfrihet, og som bidrar til at flere elever fullfører og består. De skulle også se på hvordan man kan få større mangfold og mindre forskjeller mellom skolene.

Berit Lødding, leder for Inntaksutvalget, sier de også skulle vurdere hvordan man kan dempe presset på elevene, og hvordan flest mulig skal komme inn på ønsket skole.

– Vi har sett på tidligere forskning, som viser at karakterkonkurranse bidrar til at elevene skjerper seg, sier Lødding.

– Viser at dagens modell ikke fungerer godt nok

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at hun ønsker en åpen debatt og åpen prosess om inntaksmodell.

– Utvalget har ikke en fiks ferdig modell, men jeg er glad for at utvalget har gitt oss et kunnskapsgrunnlag. Rapporten viser at dagens modell ikke fungerer godt nok. Nå skal rapporten på høring, og jeg vil invitere til en fagkonferanse, sier Inga Marte Thorkildsen.

Fakta: Ulike inntaksmodeller i Oslo Inntaksordning for Vg1 Studiespesialiserende (tidligere grunnkurs økonomiske og administrative fag): 1988–1991: Karakterbasert inntaksordning. 1992–1996: Seks geografiske regioner og fortrinn for søkere fra egen region, i kombinasjon med at halvparten av plassene ved enkelte skoler i sentrum ble fordelt etter konkurranse på grunnlag av karakterer. 1997 -2004: Karakterbasert inntaksordning 2005-2008: Fire regioner og søkere ble gitt fortrinn til halvparten av plassene i egen region. Resten av plassene ble fordelt etter konkurranse på grunnlag av karakterer. 2009-: Karakterbasert inntaksordning Kilde: Utdanningsetaten.

Omdiskutert i lang tid

Byrådet i Oslo satte ned et utvalg for litt over et år siden. Utvalget fikk i oppgave å vurdere forskjellige måter å gjøre opptaket til videregående skoler på.

I dag er inntaket i Oslo basert på elevenes karakterer fra ungdomsskolen. Slik har det vært siden 2009.

Dagens ordning har lenge vært omdiskutert, blant annet fordi den har fått skylden for forskjeller i Oslo-skolen. Enkelte sentrumsskoler har skyhøye inntakskrav, mens flere utkantskoler har lave karaktersnitt og ledige plasser.

Byrådet vil ha en jevnere fordeling

Byrådet ønsker å endre på det. SV har programfestet at de vil ha «en inntaksmodell som gir en jevnere fordeling på den enkelte skole når det gjelder kjønn og sosial bakgrunn».

Høyre mener på sin side at elevene skal kunne søke fritt, avhengig av karakterene sine, og begrunner dette med at karakterer er det eneste som elevene selv kan påvirke.

Politikerne har i lang tid vært uenige om inntaksmodell til videregående skoler i Oslo.

Størst segregering med karakterbasert opptak

Forskere ved OsloMet har på oppdrag fra inntaksutvalget testet ulike inntaksmodeller.

Deres analyse viser at karakterbasert opptak gir lavest andel elever som får innfridd sitt førsteønske og størst segregering.

Loddtrekning, derimot, gir en mer mangfoldig elevsammensetning på skolene, men gir relativt høy andel elever som blir videresøkt til skoler de ikke har søkt seg til.