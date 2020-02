Oslopolitiet skriver på Twitter like før kvart på syv i kveld at en lastebil har kjørt opp i jernbanebroen på Kjelsås.

Politiet var på stedet og så ingen alvorlig skade på broen. Men broen hadde fått seg en trøkk. Politiet opplyste at togtrafikken over broen ville bli sperret inntil eksperter hadde undersøkt broen. Veien som går under broen ville også bli sperret inntil videre.

Nå har Bane NOR undersøkt broen, og trafikken går som normalt igjen.

Det var køer på stedet og flere busser sto som følge av uhellet.

Poltiet skriver på Twitter at sjåføren blir anmeldt og har fått beslagtlagt førerkortet.