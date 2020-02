– Han satte kneet på halsen min da jeg lå nede og sa at «nå stopper dere». Han presset og presset, og det svartnet for øynene mine, forteller Jens Jensen.

Det var mandag formiddag at tobarnsfaren og Vålerenga-beboeren ble lagt i bakken av en Nokas-vekter, innleid av Obos.

– Et øyeblikk der trodde jeg at det skulle gå virkelig ille. Det kjentes som om han la hele tyngden sin til og presset på halsen. Da hadde han samtidig armen min bak på ryggen min, så jeg hadde ingen mulighet til å gjøre noe, forteller Jensen.

Han er ikke i stand til å huske hvordan situasjonen endte. Det neste som står klart for ham, er at en politibetjent passet på ham til ambulansen kom.

Flytte eller bevare kiosken?

Bakteppet er en konflikt om en nesten hundre år gammel kiosk på Vålerenga.

Obos ønsker å ta den med seg, sette den i stand og plassere den tilbake et annet sted i området. Obos ønsker også å rive flere verneverdige industribygninger på eiendommen. Formålet er å få plass til en større boligblokk enn ellers mulig.

Flere dager i forrige uke har Jens Jensen og en gruppe beboere i området forhindret arbeidet gjennom å møte opp på stedet. De mener kiosken bør restaureres og bli stående der den alltid har stått, som et kulturminne.

Hans O. Torgersen

Mandag hadde Obos hyret inn vektere. Jensen er åpen om at han gikk inn på fortauet inn bak byggegjerdene for å stille seg mellom kiosken og arbeiderne.

Vekteren skal ha gitt ham beskjed om å stoppe, men Jensen forteller at han da sa at han ville fortsette og gikk videre.

– Da hugget han tak i meg, tok rundt halsen min og dro meg i bakken. Det gjorde veldig, veldig vondt, forteller Jensen.

Et flere minutter langt videoopptak fra hendelsen bygger oppunder fremstillingen hans.

Denne redigerte videoen viser et utdrag:

Flere vitner har fortalt om det samme.

– Jeg hadde ikke overblikket først. Jeg sto utenfor kiosken og hørte et vanvittig skrik fra ham. Etter hvert ser jeg vekteren sette kneet i ham. Da løper jeg til, men blir stoppet av en annen vekter, som jeg havnet i håndgemeng med, sier Christian Kornell, en av beboerne.

– Vi er ingen trussel

Jensen tilbrakte dagen på skadelegevakten, så på Rikshospitalet og deretter på legevakten igjen. Det er tatt røntgen og gjort scanning av nakke og hode, de mistenkte mulig blødning på hjernen. Strupen hans ble undersøkt med kamera fra innsiden.

Da Aftenposten treffer ham i 17-tiden, er han tydelig preget av hendelsene, forslått, med en øm arm og fingre, samt hjernerystelse. Han forteller at de på Rikshospitalet fant at strupen var tydelig hoven på innsiden, men antagelig ikke varig skadet.

Paal Audestad

– Vi har sagt klart ifra at vi ikke bruker vold. Vi er brevskrivende foreldre som aksjonerer. Vi har sagt fra dag én at vi viser til lovparagrafer og har klaget til fylkesmannen, så det er knapt noe trusselbilde her, sier Jensen, som av yrke er arkitekt.

Han reagerer blant annet på at Obos vil flytte hele bygningen, som han mener utgjør en stor risiko for at den kollapser. Beboergruppen reagerer også på at Obos fortsetter arbeider på stedet, selv om klagen over rivetillatelsen er til behandling hos fylkesmannen.

Til Aftenposten mandag sa Obos at de bare har gjort forberedelser, men ikke kommer til å starte flytting av kiosken, før de eventuelt får medhold.

Skal undersøke hendelsen

Kommunikasjonssjef Ådne Mauritzen i Nokas sier at de har en klar instruks for denne typen oppdrag. Vekterne skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å ivare egen eller andres sikkerhet.

– Det er grunn til å gå dypere inn i hendelsesforløpet, for å sjekke om vekterne gjorde feilvurderinger i situasjonen som oppsto. Det gjelder også det som skjedde i forkant av videoopptaket, vi må finne ut hva som ledet til dette, sier Mauritzen.

– Nå avventer vi en rapport fra vekterne som var der, og vi har kalt dem inn til en samtale. Vi vil også samarbeide tett med politiet og oppdragsgiveren vår, Obos, sier han også.

– Hvorfor ble ikke vekteren tatt ut av tjeneste på stedet etter hendelsen?

– Jeg kan bare gjenta det jeg sa. Vi venter på en rapport, og vi har kalt inn vekterne som hadde oppdraget. Så får vi gjøre en vurdering når vi har hatt en prat med dem.

Mauritzen så senere det lange videotaket av hendelsen. «Hvis filmen gir et riktig bilde av hele hendelsesforløpet, så er dette en alvorlig sak», skriver han i en epost.

Fortsatte å passe på anleggsplassen

Etter at politiet hadde roet gemyttene og gitt demonstrantene beskjed om å holde seg på andre siden av gaten mandag formidag, kom arbeidene i gang. Da Aftenposten besøkte stedet i 15-tiden, var vekteren fortsatt på jobb for å passe på anleggsplassen.

Paal Audestad

Vekteren svarte kortfattet på noen få spørsmål om hendelsen tidligere på dagen:

– Jeg ønsker ikke å uttale meg pr. nå. Jeg skal snakke med sjefen min, jeg skriver en rapport på det og får ta det derfra.

– Akkurat nå er personen på vei til Rikshospitalet for å undersøke strupen sin?

– Det er i hvert fall ikke gått så ille, det kan jeg si. Jeg har ikke tatt noe kvelertak på ham, jeg har ikke gjort noe som helst slikt, svarte han.

– Et videoopptak av hendelsen viser at du brukte nakkegrep på ham. Hvorfor brukte du nakkegrep?

Vekteren ønsket ikke å svare på dette eller ytterligere spørsmål, men viste med en håndbevegelse over munnen sin, som om han lukket en glidelås, at intervjuet var over.