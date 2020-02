Brannvesenet i Oslo gjorde innkjøp etter at avtaler gikk ut

Avtalene gjelder service for brannbåten, service for reservestrømaggregat og for bevertning, opplyser byrådsavdeling for miljø og samferdsel i en pressemelding mandag kveld.

– Oslo kommune skal selvfølgelig følge lov om offentlige anskaffelser, og dette har jeg tatt særlig opp i dialogen med underliggende etater. Det er positivt at etaten rydder opp når det avdekkes feil, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG).

– Vi rydder nå opp i kontraktsporteføljen vår og gjør nødvendige grep for at dette ikke skal gjenta seg. Vi vil også gjennomgå etterlevelsen av regelverket særskilt for etatens spesialutstyr, sier brannsjef Jon Myroldhaug.