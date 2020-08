SV stiller E18-ultimatum: Ber Ap velge mellom dem og motorveiprosjektet

Vil Viken stille milliardgaranti for bygging av ny E18 vest for Oslo? Spørsmålet kan velte det rødgrønnesamarbeidet i landets største fylke.

Blant annet på Høvik i Bærum skal ny E18 legges under bakken. Dagens trasé blir utgangspunktet for en ny, lokal vei med lav hastighet, rundkjøringer, kryss og gjennomgående sykkelveier. Lise Åserud, NTB scanpix

24. aug. 2020 10:24 Sist oppdatert nå nettopp

Om tre uker skal fylkestinget i Viken behandle spørsmålet om økonomisk garanti for E18-prosjektet.

Det er det siste formelle hinderet for at byggingen kan starte. Veivesenet har varslet at de inngår kontrakter i høst, med oppstart allerede i vinter.

Høyre, KrF og Venstre i Viken støtter en slik garanti. Hvis Ap gjør det samme, er det flertall for.

Men da sprekker fylkesrådet – altså det rødgrønne flertallssamarbeidet i fylket. Lørdag varslet MDG at de går ut av fylkesrådet hvis Ap sier ja til garantien.

Viken SV gjør det samme.

Det ble klart søndag kveld etter at styret og fylkestingsgruppen i Viken SV hadde behandlet spørsmålet på et ekstraordinært møte.

Stiller ultimatum

Den lokale SV-toppen Camilla S. Eidsvold, som selv sitter i fylkesrådet, understreker at avgjørelsen er tatt på selvstendig grunnlag, uavhengig av MDGs utspill i helgen.

– Vi har hatt en fin prosess og tatt oss tid, med flere møter for å få informasjon og faktagrunnlaget på bordet, sier Eidsvold.

Camilla S. Eidsvold (SV) mener E18-prosessen har vært uverdig og sier at hun og resten av partiet ikke vil la seg presse. Heiko Junge, NTB scanpix

Konklusjonen til SV er ikke til å ta feil av:

«Dersom Ap går inn for at en slik garanti vedtas i fylkestinget i Viken, er det derfor ikke lenger grunnlag for at SV sitter i fylkesrådet».

– Det vil bli en økning i trafikk på veien med planene Stortinget har lagt opp til. I 2020 sier man ikke ja til det, det er å gå baklengs inn i fremtiden, sier Eidsvold.

Hun mener man setter seg i en situasjon hvor det eneste som kan holde trafikken nede, er et permanent høyt bompengenivå.

Kl. 13 mandag møtes Ap, Sp, SV og MDG til et ekstraordinært fylkesrådsmøte.

Ap har hittil ikke ønsket å si offentlig hva de går for, men Aftenposten er kjent med at Viken Ap vurderer E18-prosjektet, og i forlengelsen av det bygging av Fornebubanen, som viktigere enn flertallssamarbeidet.

«Jeg er mest opptatt av å lande saken. Folk som bor i området og som bruker veien, fortjener en avklaring. Det tar jeg ansvar for at vi nå får», skriver fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i en SMS til VG søndag kveld.

Dette har skjedd

Det store E18-prosjektet er blitt jobbet med, omarbeidet og utsatt i årevis. Men sist vinter sendte regjeringen saken til Stortinget uten å ha et flertall for den. Men med støtte fra Aps representanter, som fikk gjennom flere justeringer på tampen, ble den før sommeren endelig vedtatt.

Det er snakk om første del av prosjektet i denne omgang, en strekning på rundt 4 kilometer fra Lysaker på Oslo-grensen og inn i Bærum. Dette er landets mest trafikkerte veistrekning.

Mer enn halvparten av veien skal legges i tunnel og under lokk, hastigheten skal opp og trafikkavviklingen bedres. Ett kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk. I tillegg skal det bygges kollektivterminal på Lysaker.

Knut Arild Hareide (KrF) har satt hardt mot hardt etter at han i vinter tok over som samferdselsminister. Jan Tomas Espedal

Hoveddelen av milliardprosjektet skal bompengefinansieres gjennom en ny, lokal bomring på tvers i Bærum.

Det har vekket raseri på rødgrønn side at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har koblet prosjektet med Fornebubanen. Regjeringen vil ikke bevilge lovede milliarder til bygging av T-banelinjen uten at politikerne lokalt sier ja til ny E18 også.

SV: – Uverdig måte å drive politikk

– Regjeringen presser oss til å vedta noe de vet at vi ikke ønsker. Jeg synes det er ekstremt overraskende at man setter lovlig fattede vedtak lokalt til side på den måten. For det er hva Hareide gjør, han setter hardt mot hardt og blander ikke Fornebubanen for å presse Viken til å stille en garanti, sier Camilla S. Eidsvold i SV.

Hun kaller det «en stor tragedie» hvis SV og MDG går ut av flertallssamarbeidet, som ble etablert etter lokalvalget i september 2019.

– Men på et eller annet tidspunkt kan vi ikke la en regjering styre hvordan vi skal gjøre politikken vår. Du skal ikke komme og true oss til noe. Det er uvant i norsk politikk, og det smerter mest, sier Eidsvold.

Hun viser i tillegg til at et prosjekt som dette må ha lokal tilslutning fra alle involverte. I Oslo har byrådet sagt absolutt nei, og hun mener Viken bør opptre solidarisk med Oslo i den situasjonen.

– Dere risikerer da at Fornebubanen blir utsatt?

– Vi får sette oss ned og snakke sammen og finne en løsning. Vi må slutte å true hverandre, vi er folkevalgte for innbyggerne, denne måten å føre politikk på er ikke verdig for noen av oss, sier Eidsvold.