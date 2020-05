Salt bygger korona-tilpasset scene

Og nå får kulturarenaen bli på Oslo havn i tre nye år.

Erlend Mogård-Larsen (t.v.) og Sjur Marqvardsen fra Salt på Langkaia bygger og tilpasser nå sin hovedscene til maks 200 besøkende pga. koronaen. Stenersen, Tor

19. mai 2020 13:28 Sist oppdatert nå nettopp

Salt kulturarena åpnet på Langkaia ikke langt fra Operaen for noen år siden. Folkene bak har bygget opp et stort område med flere scener, barer og populære saunaer. Selv om de på hjemmesiden kaller seg for «et nomadisk kunstprosjekt», har drømmen vært å få bli der.

Nå har Salt fått kontrakt med Oslo kommune for tre nye år, ut 2022.

– Folk har spurt oss hver eneste dag om hvor lenge vi skulle være her, og det å nå ha fått kontrakt, er utrolig digg. Alt skulle egentlig vært tatt ned innen desember. Nå er vi glade for å slippe å lukke alt og se pengene som er investert bare forsvinne, sier programansvarlig Erlend Mogård-Larsen.

Fakta SALT Et «nomadisk kunstprosjekt» med bygg basert på pyramidekonstruksjoner og «fiskehesjer», utviklet i samarbeid med arkitekten Sami Rintala.

Ble første gang reist på Sandhornøya i Nordland i 2014, men står nå på Langkaia i Oslo.

Er en kulturarena med gatemat, barer, konserter, litteratur og teater. Har også flere populære saunaer.

Får nå kontrakt med Oslo kommune om å bli værende på kaia i tre år ut 2022.

Den korona-tilpassede sommersesongen starter 15. juni. Vis mer

Nøye planlagte sitteplasser med korrekt avstand er noe som nå bygges nytt hos Salt. Erlend Mogård-Larsen (t.h.) og Sjur Marqvardsen booker kulturprogrammet der. Stenersen, Tor

Bygger egnet koronascene

– Det er mye som bare har vært på vent, men nå kan vi løfte blikket og se fremover. Nå blir det mulig å gå fra bare å booke til å produsere enda flere ting selv. Musikk, litteratur og ikke minst teater, sier bookingansvarlig Sjur Marqvardsen.

I første omgang handler det om konserter og andre produksjoner som settes i gang fra 15. juni. Dette er datoen myndighetene har signalisert at man vil åpne for arrangementer med opptil 200 mennesker i publikum.

På Salt bygger man nå om Pyramidescenen til en egnet «koronascene». Blant annet setter man opp en helt ny skillevegg som kles med mose fra en skog på Jessheim.

– Det nytter ikke å klage, permittere folk og ikke gjøre noe, man må tilpasse seg. Det må bygges og tilpasses de retningslinjene som er, og nå trimmer vi hovedscenen til konserter med 200-kapasitet, sier Erlend Mogård-Larsen.

Programmet for sommeren settes nå, men artister som Erlend Ropstad, Stein Torleif Bjella, Morgonrode, Holum Trio, Hildegunn Øiseth og DJ Olle Abstract er allerede på programmet. Det samme er litteraturfestivalen «Godnatt, Oslo» og det egenproduserte sommerteateret Spelet om Trona.

Stein Torleif Bjella er en av de første artistene som skal spille der når Salt starter sommersesongen i midten av juni. Ketil Blom Haugstulen

– En herlig situasjon

Som for det aller meste av kulturlivet landet rundt, lugget det også for Salt da koronaen traff. Alle avtalte sommerfester og konserter ble avlyst på dagen. Men dette ga også tid til å snakke sammen og tenke nytt.

– Helt ærlig? Jeg synes dette er herlig. Det er jo ikke bra med en slik situasjon, men det som er fint er at man kan snu ting opp ned, tenke annerledes og jobbe med andre enn de vanlige. Man er nødt til å jobbe lokalt og det er bra for artister, musikkbransjen og mediene, sier Erlend Mogård-Larsen.

Han kaller det å «løfte i lag».

– Salt er tuftet på norske tradisjoner, et møte mellom gammel tradisjon og unge folk. Det vi vil komme ut med på den andre siden av koronaen, er å gjøre Oslo kult og skape muligheten for en kortreist ferie hit, sier Sjur Marqvardsen.

– Dette handler om verdsette det som er nært. Musikkbransjen er blitt så topptung i det globale markedet, og så sitter det artister i Oslo som har vansker med å leve av det. Nå får vi et push til å glemme de store utenlandske stjernene – og heller lage stjerner av dem som er her.

Over i fase to

Programansvarlig Erlend Mogård-Larsen omtaler det som at kulturlivet nå er over i fase to, der det handler om å få ting til å fungere bærekraftig innenfor veldig trange rammer.

– For oss på Salt er det en drømmesituasjon å jobbe med artister og arrangører for å få til noe nytt og annerledes, så kreativt sett er ting veldig fine akkurat nå.