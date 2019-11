Julegran fra Grønmo skal lyse opp på Trafalgar Square

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tirsdag ble den utvalgte grana, 24 meter høy og om lag 80 år gammel, hogd på Grønmo i Østmarka i Oslo. Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og Ruth Bush, som er ordfører i London-bydelen Westminster, tok de første takene med en gammeldags stokksag, før en profesjonell skogsarbeider fullførte jobben med motorsag.

Skolebarn fra Oslo International School og Stenbråten skole sang og bidro til å skape julestemning på en ellers grå og våt novemberdag i skogen.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fra Østmarka blir treet fraktet til Brevik havn i Grenland, der den sendes med skip til Nordøst-England, utstyrt med et eget «pass» – en spesialtillatelse fra Mattilsynet. Fra havna i Immingham går ferden videre til London og Trafalgar Square.

– Det var antakeligvis et veldig lite tre da andre verdenskrig brøt ut. På 1930-tallet sto treet like ved et stort myrområde kalt Ødegårdsmåsan. Området ble tidligere brukt til torvindustri, heter det i faktaarket Oslo kommune har sendt ut i forbindelse med den høytidelige hogstseremonien.