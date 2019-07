Hvordan vi snakker, sier noe om hvem vi er, like tydelig som klærne vi bærer. Så når språkforskere tidlig på 1900-tallet fant ut at folk øst og vest for Uelands gate snakket forskjellig, var konklusjonen klar: Det er ikke Akerselva, men Uelands gate som er skillet mellom Østkanten og Vestkanten.

Er det fortsatt slik? Vi lar spørsmålet ligge ubesvart mens vi rusler nedover. Men vi bør ha i bakhodet at vi underveis krysser den tidligere grensen mellom Oslo og Aker, den som ble opphevet i 1948.