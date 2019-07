Dette er reglene for bruk av elsparkesykkel

Elsparkesyklene i Oslo sentrum har på kort tid blitt en av årets store snakkiser. Siden de ble tillatt i mars i år, har seks selskaper og flere hundre elsparkesykler inntatt Oslos gater, til glede og forargelse.

Nedenfor har vi laget en oversikt over hva som er lov, og ikke lov, når man kjører elektrisk sparkesykkel.

Likestilt med sykkel

I april 2018 bestemte regjeringen at små, elektriske kjøretøy skulle bli likestilt med ordinær trådsykkel. Det betyr at regelverket for sykkel også gjelder for elsparkesykkel.

1. Ingen aldersgrense

Slik reglene er i dag, er det ingen aldersgrense på bruk av elsparkesykler i Norge. Da selvbalanserende kjøretøy først ble innført i 2014 var aldersgrensen 16 år.

I fjor fjernet regjeringen aldersgrensen etter at elsparkesykkel ble likestilt med sykkel.

Dan P. Neegaard

2. Ikke påbudt med hjelm

Det er heller ikke krav om hjelm ved bruk av elsparkesykkel.

3. Maksfart 20 km/t

En elsparkesykkel kan, ifølge lovverket, ha en maksfart på 20 kilometer i timen. Den kan ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Maksimal tillatte egenvekt er 70 kg.

4. Kun én person

I kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel defineres elsparkesykkel som «elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)».

Det kan tolkes dithen at det ikke er tillatt å kjøre mer enn én person av gangen på en elsparkesykkel.

Fakta: Regler for bruk av elsparkesykkel – kort forklart * Elektriske sparkesykler er klassifisert som sykler, dermed gjelder de samme reglene for ferdsel. * Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun. * Kjøring av elsparkesykkel på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og kjøringen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. * I gågate eller på gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart. * Elsparkesykkelen kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe. * Det er ikke lov å bruke elsparkesykkel i utmark. Der regnes den nemlig som motorvogn. * Det er ingen aldersgrense på elsparkesykler, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel. Kilder: NTB, regjeringen.no, Dinside.no

5. Lov å kjøre på fortau, men...

Elsparkesykkel kan i utgangspunktet brukes på de samme områdene som syklende og gående. Det er altså lov til å kjøre på fortau, i gågate eller gatetun såfremt gangtrafikken er liten og man ikke er til hinder eller fare for gående.

Statens vegvesen hevder det er særlig viktig å ta hensyn til gående når man kjører elsparkesykkel. Passering av fotgjengere må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Er det mange mennesker på fortauet må man gå av og trille sparkesykkelen forbi.

– Gang- og sykkelveier er for både gående og syklende, og her bør syklister sykle på høyre side. Du må ta hensyn til at gående kan bruke begge sider av gang- og sykkelveien og tilpasse farten ved passering, opplyser sjefingeniør Tanja Loftsgarden på Statens vegvesens hjemmesider.

Det er heller ikke tillatt å kjøre fortere enn gangfart på gågater eller gatetun. Å kjøre elsparkesykkel med høy hastighet gjennom Karl Johans gate, er derfor forbudt.

6. Gangfelt? Gå av

Dersom man kjører elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfeltet, har man vikeplikt for fotgjengere som vil krysse veien på et gangfelt.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Som elsparkesyklist er det tillatt å krysse gangfelt kjørende, men da har man vikeplikt for annen kryssende trafikk.

Går man av elsparkesykkelen og krysser gående, har kryssende trafikk vikeplikt.

7. Ikke lov å kjøre i marka

I skog og utmark regnes elsparkesykkelen som motorvogn. Det er derfor ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel i Oslomarka.

8. Ikke lov å fyllekjøre

Ifølge vegtrafikkloven er det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel dersom man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

9. Og er du for syk eller sliten?

Det er heller ikke tillatt å kjøre dersom man er for syk, svekket, sliten eller trett til å kjøre på en trygg måte.