Bare flaks har hindret sammenstøt mellom syklister og anleggsmaskiner denne våren

– Vi har opplevd ganske mange farlige situasjoner, og ønsker ikke flere, påpeker Sven Øvergaard, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Grefsenveien på oversiden av Storokrysset oppgraderes. Nordre Aker Budstikke omtalte problemet rett før påske. Lastebiler og anleggsmaskiner kjører og rygger på kyss og tvers. Veien er åpen for syklister, buss for trikk og utrykningskjøretøyer i byggeperioden.

Flere nestenulykker

Sykkelsesongen er i full sving. To trafikkvakter er leid inn for å passe på at det ikke skjer ulykker. Ifølge Øvergaard har det likevel vært flere tilløp til alvorlige sammenstøt mellom syklister og anleggsmaskiner.

– Utfallet kunne blitt skikkelig ille for flere syklister de siste ukene. Ifølge trafikkvakten var det bare flaks at disse syklistene ikke syklet inn i anleggsmaskinene. Prosjektlederen har selv sett to syklister i stor fart nedover veien. Begge tok store sjanser da de bevisst sneiet rundt ryggende lastebiler med hengere, forteller Sven Øvergaard, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Astrid Løken

– Noen lastebiler har vært nødt til å bråbremse for å unngå å treffe syklister som plutselig har dukket opp. En syklist forvillet seg også innenfor anleggsgjerdet som skjermer for den nær fire meter dype anleggsgrøften, forteller byggeleder i Sporveien Lars Håheim.

Arbeidene startet i fjor høst og skal pågå frem til våren 2020. Oppgraderingen er en del av Trikkeprogrammet, som innebærer oppgradering av en rekke trikkegater i Oslo, i påvente av en ny type trikker som skal gå i Oslos gater.

Fakta: Trikkeprogrammet i Oslo Gatene rustes opp i tillegg til at trikken får ny infrastruktur

Skal også tilrettelegge for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk De store anleggsprosjektene: Prinsens gate ble ferdig oppgradert i 2017

Tinghuset – Tullins gate planlagt ferdig i 2019

Grefsenveien, Bispegata og Majorstuen skal ferdigstilles i 2020

Storgata og Thorvald Meyers gate er planlagt ferdig oppgradert i 2021

Trikkeprogrammet innebærer at Oslo får 87 nye trikker

Trikkens baser på Grefsen og Holtet rustes også opp. Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap om arbeidene. Mer om Trikkeprogrammet: fremtidensbyreise.no Kilde: Sporveien

Blindsonen er skummel

– Lastebiler og anleggsmaskiner har en blindsone. Hvis lastebilen bremser, og syklisten tar en sjanse og sykler forbi, kan det bli alvorlig for syklisten, sier Lars Håheim.

Astrid Løken

– Burde dere ikke hatt et eget felt for syklister her?

– Det er ikke plass på grunn av det omfattende arbeidet som gjøres i hele veiens bredde, sier Øvergaard.

Han understreker at Sporveien synes det er bra at folk sykler.

– Vi mener de tiltakene vi har iverksatt gjennom anleggsområdet gjør det forsvarlig å sykle her, men i et område som dette må man uansett være ekstra observant og tilpasse farten. Som byggherre følger Sporveien uansett situasjonen tett og er klar til å sette inn tiltak om antallet farlige hendelser øker, sier Øvergaard.

Astrid Løken

Sporveien oppfordret syklister til å være ekstra synlige når de sykler i anleggsområder: