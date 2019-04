Suksess med påskeåpen by: – Deilig med luft etter mange dager med mye familie på trang hytte

I Oslo har flere steder holdt åpent gjennom hele påsken, mange av dem for første gang. Nå meldes det om godt besøk.

– Når påsken er sen og været er godt, er det mange som bruker byen, både fastboende og turister fra inn- og utland. Og blant turistene er det jo en forventning om at det skal være åpent også i påsken, sier Sonja Birch-Olsen, kommunikasjonssjef i Visit Oslo.

– Dette bør bli den nye, store vennedagen

Det er fullt langs den fargerike veggen på uteserveringen på Vippa da Aftenposten er innom sent på ettermiddagen andre påskedag. Både små og store Oslo-folk og langveisfarende nyter sol og utepils de siste fritimene av påsken. Dette er tredje året Vippa har åpent i april. Det fargerike utestedet ytterst på Vippetangen har holdt åpent gjennom hele vinteren, og denne uken har sommersesongen startet for alvor.

– Andre påskedag bør helt klart bli den nye, store vennedagen, mener Mina Næss.

– Nå har vi vært litt vel mange dager med familie på litt for trange hytter, og vi er litt lei av TP. Da er det ingen ting som er bedre enn dette: å sitte utendørs i solen med gode venner.

Hun har hatt gode hyttedager på Skurdal, men var klar på at hun måtte ha minst en Oslo-dag før studier og jobb tirsdag. Flere i vennegjengen var ute søndag også.

– Første påskedag kan jo komme til å bli den nye «andre juledag» da alle drar ut for å møte venner. Det var helt fullt på Blå der vi var, og veldig bra stemning, forteller Næss.

– Flere åpne steder i år

Oslo Visitor Centre, turistinformasjonen til Visit Oslo, har hatt åpent hver dag i påskeuken. Foreløpig har de ikke tall på hvor mange som har vært innom hos dem, men Sonja Birch-Olsen har merket seg at de har hatt godt med besøk.

Torgeir Strandberg

Barlederen på Vippa gjør sitt beste for å få unna køen foran ølkranene.

– Det var ikke aktuelt for oss å ha stengt på fridagene i år, sier Ingebjørg Nybø.

Vippa har rundt 2000 innom daglig. I påsken anslår hun at det har vært dobbelt så mange gjester.

– I snitt legger de kanskje igjen 400–500 kroner. Og når solen skinner, blir det mer. Da blir folk sittende lenger.

10 prosent hotellvekst

Også flere Oslo-hoteller har hatt en god påske. I følge Choice-kjedens administrerende direktør, Torgeir Silseth, viser anslag fra Benchmarking Alliance allerede nå en vekst på 10 prosent i Oslo sammenlignet med fjorårets påske.

– Resultatet er spesielt bra fordi det har kommet 1800 nye rom på markedet i Oslo det siste året. For oss i Nordic Choice Hotels ble det en strålende påskeuke med høyere belegningsgrad enn i fjor. Antall besøkende viser tydelig at Oslo er en destinasjon i vekst, og at byen er populær blant både tilreisende og nordmenn, sier Silseth.

Høyre vil ha åpne sentrumsbutikker

Oslo har ikke status som «turiststed», og butikker kan derfor ikke holde søndagsåpent – og dermed heller ikke påskeåpent. Det tar Eirik Lae Solberg, leder i Oslo Høyre nå til orde for.

– Vi ser at stadig flere turister kommer til Oslo i ferier og helger, og ønsker at de skal få mulighet til å handle i noen deler av sentrum i tillegg til å gå på restaurant og bar. Mange steder som har en slik status, har langt færre turister enn Oslo, sa han i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag kveld.

Han får ikke støtte fra Ap-byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund.

– Dette er ikke noe næringen etterspør, og vi ønsker at de som jobber i disse sektorene også skal få ha ferie disse dagene, sa hun.

– Vi kan lage nye tradisjoner i påsken

– Så mye har vi nok ikke tenkt å bruke, sier Kathleen Lillo-Stenberg om anslaget på at folk legger igjen 400–500 kroner på Vippa.

Hun liker at flere steder i byen har åpent i påsken, men skjønner også at mange ønsker å ha fri på helligdagene.

– Det er jo en lang ferie med mange fridager, og så har vi ikke så fastlåste tradisjoner som i juleferiene. Så det er absolutt mulig å skape noen nye, sier hun.

Emmanuel Skånseng jobber i Ruter som trikkesjåfør og har jobbet flere av de «røde dagene».

Torgeir Strandberg

– Vi har merket godt at det har vært mye folk i byen i påsken, sier han.

– Det er mange som oppsøker de tradisjonelle turiststedene, både nordmenn og utlendinger. Det er hyggelig å jobbe i påsken. Røde dager er bra for lommeboken, sier han.

Torgeir Strandberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Naja Boone i Fursetgruppen, som eier 22 restauranter i Oslo, blant annet Festningen, Grand Café og Ekebergrestauranten, var forberedt på en god påske fordi påsken kom så sent i år.

– Vi merket særlig en ekstra pågang på sosiale medier. Folk lurte på om restaurantene var åpne og når de åpnet. Som en følge av dette valgte vi blant annet å åpne uteserveringen på Operaen tidligere enn planlagt, sier Boone.

Ekebergrestauranten, Karlsborg Spiseforretning like ved og Lofoten på Aker brygge var åpne hele påsken.

– Vi hadde en helt ålreit påske hva gjelder omsetning, men vi innkalte ikke mange ekstravakter, sier Boone.

Museumsvekst

Flere museer har hatt påskeåpent. På Munchmuseet på Tøyen har over 5500 vært innom fra sjærtorsdag til i går. Det er en vekst på over 2000 sammenlignet med i fjor påske, forteller Gitte Skilbred, kommunikasjons- og markedsdirektør.

Også på Folkemuseeet var det åpne porter. Slik har det vært i mange år nå, og krimgåter sto på programmet. Det trakk 14.628 besøkende, 10 prosent flere enn i fjor.

– Det har vært en kriminelt bra påske, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Ilseng.