Kjerstin Owren er invitert på foreldremøte på en skole i midten av mars. Hun har allerede vært på jobb i 12 timer og føler at noe ikke stemmer. Plutselig kollapser hun og må hentes i ambulanse.

I juni for snart to år siden startet hun på jobben som mobbeombud. Årsrapporten fra ombudet viser at det kom inn 481 henvendelser om enkeltsaker i fjor. 300 av disse kom i andre halvår.