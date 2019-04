Siste: Ved 11.30-tiden skriver politiet på Twitter at en person er pågrepet etter ranet av 7-Eleven i Bogstadveien og for å ha løsnet et skudd i nærheten.

– Mannen ble pågrepet på en adresse i nærheten. Det er også tatt beslag i våpenet, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Han forteller at krimteknikere fra politiet jobber på flere steder i området for å sikre spor.

– Ranet var dramatisk i seg selv. Så kom det melding om skudd i Grønnegata. Det ble en tøff hendelse for de ansatte på kiosken og forbipasserende i Grønnegata, sier Pedersen.

Han vet ikke hvorfor skuddet ble løsnet.

– Slik det fremstår nå, så er ikke skuddet løsnet for å skremme noen eller skade noen. Vi vet foreløpig ikke hvorfor det ble løsnet skudd, sier Pedersen.

Ingen har kommet fysisk til skade.

Fikk med seg kontanter

Store politistyrker rykket ut til området etter melding om et pistolran klokken 10.35 søndag.

– Gjerningsmannen stakk umiddelbart av etter ranet. Han truet betjeningen med en pistol og plukket penger fra kassen, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Mannen løp oppover Bogstadveien.

– Den ansatte er ikke fysisk skadet, sier Pedersen til Aftenposten ved 10.50-tiden.

Løsnet skudd i nærheten

Rett før klokken 11 meldte politiet på Twitter at det var blitt løsnet skudd i Grønnegata. Gaten ligger rett i nærheten av Hegdehaugsveien. Politiet så på hendelsene i sammenheng.

Foto: Sturle Scholz Nerø

En tipser meldte om at politifolk med maskinpistoler var i ferd med å ta seg inn i en oppgang i Grønnegata.

Et vitne som bor i Grønnegata, fortalte Aftenposten at han så en mann gående med pistol rett utenfor leiligheten sin. Dette skjedde rett før ranet.

– Jeg satt og spiste frokost da jeg så en mann som gikk bortover med pistol i hånden. Siden han gikk åpent med pistol, så trodde jeg at det var noe tull, sier vitnet som har gitt beskrivelse av mannen til politiet.